Julio de 2026 llegó con un feriado especial para numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires. Aunque el calendario nacional indica un único día festivo durante ese mes, muchos municipios y pueblos van a contar con un asueto propio por una celebración muy importante.
Calendario de feriados 2026: qué lugares de Buenos Aires tendrán un descanso exclusivo en julio
En el séptimo mes del año, una fecha muy especial va a alcanzar a varias comunidades bonaerenses con un día libre inesperado.
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Estos descansos alcanzan únicamente a las comunidades involucradas y suelen impactar en la administración pública, los bancos y, en algunos casos, en la actividad comercial. La fecha coincide con una de las festividades religiosas más importantes del calendario católico.
A qué se debe el feriado del 16 de julio de 2026
El jueves 16 de julio de 2026 va a ser un día no laborable en distintas localidades bonaerenses debido a sus fiestas patronales. Estas fiestas son celebraciones dedicadas al santo o la santa considerada protectora de una ciudad, pueblo o barrio. Además de las ceremonias religiosas, suelen incluir procesiones, ferias de artesanos, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, actividades recreativas y encuentros populares que reúnen a vecinos y visitantes.
En esta oportunidad, el motivo de la conmemoración es el Día de Nuestra Señora del Carmen, una festividad que se celebra cada 16 de julio. La fecha recuerda la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock en 1251, momento en el que, según la tradición católica, le entregó el escapulario del Carmen. Desde entonces, este evento adquirió una enorme importancia en distintos países de América Latina, entre ellos Argentina.
Durante esta fecha, numerosas localidades organizan misas especiales y procesiones, acompañadas por actividades culturales abiertas al público. En la provincia de Buenos Aires, los distritos y localidades que tendrán este descanso especial el 16 de julio de 2026 son:
- General Rodríguez
- Carlos Casares
- Benito Juárez
- Cañuelas
- Zárate
- General La Madrid
- Pellegrini
- Chivilcoy
- Lobería
- Las Flores
- Carmen de Patagones
- General Villegas
- Necochea
También se suman distintas localidades pertenecientes a otros partidos bonaerenses:
- La Violeta (Pergamino)
- El Socorro (Pergamino)
- Mariano Benítez (Pergamino)
- Villa Saboya (General Villegas)
- Dennehy (Nueve de Julio)
- Francisco Quiroga (Nueve de Julio)
- Pasteur (Lincoln)
Por otra parte, la localidad 16 de Julio, perteneciente al partido de Azul, celebrará ese mismo día un nuevo aniversario fundacional, motivo por el cual también contará con un día no laborable. Cabe recordar que estos feriados tienen carácter local, por lo que no alcanzan al resto del territorio bonaerense ni al calendario nacional.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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