Calendario de feriados 2026: qué lugares de Buenos Aires tendrán un descanso exclusivo en julio + Agregar ámbito en









En el séptimo mes del año, una fecha muy especial va a alcanzar a varias comunidades bonaerenses con un día libre inesperado.

Estas localidades van a gozar de un día libre único. Freepik

Julio de 2026 llegó con un feriado especial para numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires. Aunque el calendario nacional indica un único día festivo durante ese mes, muchos municipios y pueblos van a contar con un asueto propio por una celebración muy importante.

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Estos descansos alcanzan únicamente a las comunidades involucradas y suelen impactar en la administración pública, los bancos y, en algunos casos, en la actividad comercial. La fecha coincide con una de las festividades religiosas más importantes del calendario católico.

Muchos bonaerenses van a gozar de un feriado único en julio 2026. Magnific A qué se debe el feriado del 16 de julio de 2026 El jueves 16 de julio de 2026 va a ser un día no laborable en distintas localidades bonaerenses debido a sus fiestas patronales. Estas fiestas son celebraciones dedicadas al santo o la santa considerada protectora de una ciudad, pueblo o barrio. Además de las ceremonias religiosas, suelen incluir procesiones, ferias de artesanos, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, actividades recreativas y encuentros populares que reúnen a vecinos y visitantes.

En esta oportunidad, el motivo de la conmemoración es el Día de Nuestra Señora del Carmen, una festividad que se celebra cada 16 de julio. La fecha recuerda la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock en 1251, momento en el que, según la tradición católica, le entregó el escapulario del Carmen. Desde entonces, este evento adquirió una enorme importancia en distintos países de América Latina, entre ellos Argentina.

Durante esta fecha, numerosas localidades organizan misas especiales y procesiones, acompañadas por actividades culturales abiertas al público. En la provincia de Buenos Aires, los distritos y localidades que tendrán este descanso especial el 16 de julio de 2026 son:

General Rodríguez

Carlos Casares

Benito Juárez

Cañuelas

Zárate

General La Madrid

Pellegrini

Chivilcoy

Lobería

Las Flores

Carmen de Patagones

General Villegas

Necochea También se suman distintas localidades pertenecientes a otros partidos bonaerenses: La Violeta (Pergamino)

El Socorro (Pergamino)

Mariano Benítez (Pergamino)

Villa Saboya (General Villegas)

Dennehy (Nueve de Julio)

Francisco Quiroga (Nueve de Julio)

Pasteur (Lincoln) Por otra parte, la localidad 16 de Julio, perteneciente al partido de Azul, celebrará ese mismo día un nuevo aniversario fundacional, motivo por el cual también contará con un día no laborable. Cabe recordar que estos feriados tienen carácter local, por lo que no alcanzan al resto del territorio bonaerense ni al calendario nacional. La jornada será ideal para descansar de la rutina. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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