El calendario nacional de feriados tiene los días 9 y 10 como los principales beneficios de julio para gran parte del país, dando la oportunidad de aprovechar un descanso este mes. Pero estas no serán las únicas novedades y varios afortunados que podrán aprovechar una jornada poco conocida.
Un descanso antes del finde: el desconocido feriado de julio que cortará la semana en Buenos Aires
Muchos vecinos bonaerenses podrán aprovechar una jornada inesperada para poder disfrutar de un asueto poco conocido.
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Si bien será solamente para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, la gran particularidad de este asueto es que abarcará una gran porción del territorio bonaerense. De esta manera, los vecinos podrán disfrutar de un día no laborable para poder cortar la semana.
A qué se debe el feriado del 16 de julio de 2026
Cabe remarcar nuevamente que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados y su alcance será solo para la provincia de Buenos Aires. El jueves 16 de julio se celebra el día de la Virgen del Carmen, reconocida como la patrona de los marineros, pescadores, las Fuerzas Armadas, y es la patrona oficial de varias localidades y municipios.
Los partidos afectados por esta conmemoración serán:
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Carmen de Areco
General Rodríguez
Carlos Casares
Benito Juárez
Cañuelas
Zárate
General La Madrid
Pellegrini
Chivilcoy
Lobería
Las Flores
Carmen de Patagones
Pero los municipios no son los únicos que celebran el día de su patrona. También habrá varias localidades que disfrutarán de un feriado el jueves 16 de julio:
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La Violeta
El Socorro
Mariano Benítez
General Villegas
Villa Saboya
Necochea
Dennehy
Francisco Quiroga
Pasteur
Finalmente, la localidad de 16 de Julio, del partido de Azul, arrastra otra particularidad. Tal como señala su nombre, en su caso el festejo llegará por el hecho de celebrar su aniversario fundacional.
Esto afectará, de momento, a la actividad del sector público y empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado no están exentos aún y podrán disfrutar de este asueto si sus empleadores así lo deciden.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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