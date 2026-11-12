Después de la visita del Papa, faltan 11 días para el próximo feriado de noviembre + Agregar ámbito en









Con el fin las jornadas especiales en el país por el paso de León XIV, los argentinos ya miran hacia el próximo fin de semana largo de este mes.

Luego de los feriados por la visita del Pontífice, los argentinos contarán con una última pausa en noviembre. Magnific

Con el cierre de la histórica gira del papa León XIV por la Argentina, la actividad retomó su ritmo habitual en todo el territorio nacional, pero el descanso volverá en menos de dos semanas. El calendario oficial de feriados marca una cuenta regresiva de 11 días para el próximo fin de semana largo.

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El inminente asueto permitirá conformar un nuevo descanso extendido de tres días consecutivos en la segunda quincena de noviembre. Esta pausa en la rutina laboral y educativa representa la última oportunidad de una escapada turística antes de ingresar en el tramo final del año y la llegada del verano.

Magnific Por qué es feriado el lunes 23 de noviembre La próxima jornada de descanso corresponde a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Esta fecha patria recuerda la gesta de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, donde las fuerzas argentinas resistieron el avance del ejército anglo-francés para resguardar la soberanía y el control de los ríos interiores.

Si bien la efeméride original corresponde al viernes 20 de noviembre, la normativa vigente establece que se trata de un feriado trasladable. De este modo, el descanso se mueve hacia el lunes 23 de noviembre, configurando un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive en todo el país.

Los últimos feriados del año Una vez superado el fin de semana largo de noviembre, el cronograma oficial de feriados de Argentina entrará en su recta final con las últimas tres fechas previstas para diciembre antes de despedir el 2026:

Lunes 7 de diciembre : Día no laborable con fines turísticos

: Día no laborable con fines turísticos Martes 8 de diciembre : Feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María

: Feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Feriado nacional inamovible por la celebración de la Navidad

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