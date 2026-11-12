Un negocio inesperado gana terreno mientras el mercado automotor argentino retrocede

Tras el último informe de ACARA, los patentamientos de vehículos 0km muestran una retracción, pero un segmento avanza a un ritmo récord y gana protagonismo entre los consumidores.

El mercado de autos eléctricos avanza en la Argentina

El mercado automotor argentino atraviesa un escenario de contrastes. Mientras las ventas generales de vehículos 0km acumulan una caída durante 2026, un segmento consiguió crecer a un ritmo extraordinario y convertirse en uno de los principales protagonistas del negocio .

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El fenómeno está vinculado con la expansión de nuevas tecnologías, la llegada de modelos importados y un cambio en las alternativas disponibles para los consumidores.

De acuerdo con el último informe trimestral de electromovilidad elaborado por SIOMAA , entre enero y septiembre de 2026 se patentaron 66.265 vehículos híbridos y eléctricos , frente a las 18.038 unidades registradas durante el mismo período del año anterior.

La diferencia representa un crecimiento interanual del 267,4% , un desempeño que contrasta con la evolución del mercado general de vehículos 0km, que acumuló una contracción del 13,5% en los primeros nueve meses del año.

En términos absolutos, el segmento sumó 48.227 patentamientos adicionales respecto de 2025 , una cifra que permite dimensionar la velocidad de expansión de las nuevas motorizaciones.

El avance también se refleja en su participación dentro del mercado. Los vehículos electrificados ya representan el 16,1% de los patentamientos de automóviles y comerciales livianos, cuando hasta hace pocos años estas tecnologías ocupaban un espacio mucho más reducido dentro de la oferta nacional.

El crecimiento no responde únicamente a una mayor demanda de autos eléctricos. También está relacionado con la incorporación de híbridos convencionales, híbridos enchufables y sistemas de electrificación ligera, que permiten a las automotrices ofrecer diferentes alternativas de consumo y eficiencia.

Para los concesionarios y las empresas importadoras, este escenario representa una oportunidad comercial en un momento en el que el mercado tradicional enfrenta mayores dificultades para sostener los volúmenes de ventas.

El negocio que crece a contramano del mercado automotor

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la distribución de las ventas según el tipo de tecnología.

Aunque los vehículos completamente eléctricos suelen concentrar la atención por sus características y novedades, los híbridos convencionales son los que explican la mayor parte del negocio.

Esta tecnología, que combina un motor de combustión con uno eléctrico y no requiere conexión a un cargador externo, concentró el 53% de los patentamientos electrificados durante los primeros nueve meses del año.

En segundo lugar aparecen los híbridos enchufables, con el 22%, seguidos por los sistemas mild hybrid, que alcanzaron el 15%.

En términos absolutos, el segmento sumó 48.227 patentamientos adicionales respecto de 2025, una cifra que permite dimensionar la velocidad de expansión de las nuevas motorizaciones. puntoev.com.ar

Los vehículos 100% eléctricos representaron el 9%, mientras que los modelos de autonomía extendida completaron el mercado con una participación del 1%.

La composición de las ventas refleja que los consumidores argentinos están incorporando nuevas tecnologías, pero no necesariamente abandonando los motores de combustión.

Los híbridos convencionales ofrecen una alternativa que permite reducir el consumo de combustible sin modificar los hábitos de recarga. Este atributo puede resultar especialmente relevante para quienes utilizan el vehículo diariamente o realizan viajes frecuentes.

Sin embargo, las tecnologías enchufables también muestran un avance significativo.

Los patentamientos de híbridos enchufables aumentaron un 6.517% interanual, aunque la comparación parte de una base reducida en 2025. Por su parte, los eléctricos puros registraron un incremento del 777,5%.

Los híbridos convencionales crecieron un 152,4% y los mild hybrid avanzaron un 207,7%.

Estas diferencias muestran que la expansión del mercado electrificado no depende de una sola tecnología, sino de la combinación de distintas soluciones y propuestas comerciales.

Importaciones y beneficios arancelarios impulsan la oferta

Detrás de este crecimiento también aparece un factor económico determinante: la política de importación de vehículos electrificados.

El régimen establecido por el Gobierno contempla un cupo anual de 50.000 unidades que pueden ingresar al país con un arancel extrazona del 0%, siempre que cumplan las condiciones previstas.

La normativa busca facilitar el acceso a vehículos con nuevas tecnologías y ampliar las alternativas disponibles en el mercado argentino.

Con la modificación introducida por el Decreto 1128/2026, los límites de valor FOB para acceder al beneficio quedaron diferenciados según el sistema de propulsión.

Los vehículos mild hybrid mantienen un máximo de u$s16.000, mientras que los híbridos convencionales y enchufables pueden acceder al régimen con valores de hasta u$s18.000.

En el caso de los eléctricos puros, el límite se elevó a u$s35.000, ampliando las posibilidades de incorporar modelos de mayor valor de importación.

En el caso de los eléctricos puros, el límite se elevó a u$s35.000, ampliando las posibilidades de incorporar modelos de mayor valor de importación. Pexels

Estos montos corresponden al valor FOB y no al precio final que pagan los consumidores, que incluye otros costos comerciales e impositivos.

El esquema contribuyó a modificar la estructura de la oferta automotriz, especialmente por el ingreso de vehículos fabricados fuera del Mercosur.

La mayor presencia de modelos provenientes de China es uno de los ejemplos más visibles, aunque el crecimiento también involucra a fabricantes tradicionales que ampliaron sus gamas híbridas y eléctricas.

Entre abril y septiembre de 2026 se incorporaron 69 nuevos modelos electrificados, de los cuales 23 fueron eléctricos puros y otros 22 híbridos enchufables.

Esta ampliación del catálogo permite a los consumidores acceder a una mayor variedad de tamaños, equipamientos, tecnologías y propuestas de movilidad.

Para las empresas, representa una oportunidad de ampliar su presencia comercial, aunque también exige inversiones en redes de concesionarios, capacitación y servicios de posventa.

Un mercado con potencial, pero todavía en desarrollo

Pese al crecimiento de los patentamientos, la electromovilidad todavía representa una porción reducida del parque automotor argentino.

Según SIOMAA, los vehículos electrificados constituyen menos del 1% del total de unidades que circulan en el país, una proporción que contrasta con su participación actual dentro de las ventas de vehículos nuevos.

La diferencia refleja que la renovación del parque automotor es un proceso gradual y que el crecimiento de las nuevas tecnologías todavía tiene un recorrido importante por delante.

En el caso de los vehículos enchufables, uno de los principales desafíos continúa siendo la infraestructura.

Argentina dispone de aproximadamente 318 puntos de carga públicos o semipúblicos para una flota de unos 19.400 vehículos enchufables, lo que equivale a 61 unidades por punto.

La situación también abre oportunidades de inversión en estaciones de carga, servicios eléctricos, mantenimiento y soluciones tecnológicas.

No obstante, el desarrollo de estos negocios dependerá de la evolución de la demanda, los costos de infraestructura y la capacidad de las empresas para sostener inversiones a largo plazo.

La continuidad de los beneficios arancelarios y la consolidación de las redes comerciales serán otros factores relevantes para determinar la velocidad de expansión del segmento.

En un mercado automotor que enfrenta una caída de los patentamientos generales, los vehículos híbridos y eléctricos se consolidaron como uno de los principales focos de crecimiento durante 2026.

El desafío para las automotrices será transformar este avance en un negocio sostenible, con mayor disponibilidad de productos, servicios de posventa y una oferta que responda a las necesidades de los consumidores.

Por ahora, las cifras muestran un cambio significativo: mientras el mercado de los 0 km retrocede, la electromovilidad gana espacio y comienza a modificar la estructura comercial del sector automotor argentino.