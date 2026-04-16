Detectaron a un conductor que manejó a casi 200 km/h y será inhabilitado por conducción temeraria + Seguir en









El joven de 25 años perdería su licencia de conducir. No se trata de la primera acción riesgosa que comete al volante.

Un hombre se grabó manejando a 200km/h. Ámbito

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un joven de 25 años que se filmó mientras conducía de manera peligrosa y difundió los videos en redes sociales, en una serie de episodios que encendieron las alarmas por el riesgo generado en la vía pública.

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En uno de los registros, el conductor circuló a más de 190 km/h, muy por encima de los límites permitidos. En otro video, se lo observó descender de su camioneta mientras el vehículo seguía en movimiento. Además, durante el verano, protagonizó maniobras riesgosas en zonas de arena.

Pedido de inhabilitación de seguridad vial Frente a estas conductas, el organismo nacional solicitó la inhabilitación de su licencia ante la jurisdicción correspondiente, al considerar que puso en peligro tanto su vida como la de terceros.

Manejó 200km El video del conductor manejando a alta velocidad. Desde la ANSV remarcaron que este tipo de acciones resultan incompatibles con una conducción responsable y constituyen una falta grave en términos de seguridad vial.

Qué establece la normativa La legislación vigente habilita al organismo a requerir la suspensión preventiva de la Licencia Nacional de Conducir cuando se detecta una posible ineptitud psicofísica del titular.

En estos casos, el conductor debe ser notificado formalmente y someterse a una nueva evaluación a través de exámenes específicos. A partir de esos resultados, se determina si está en condiciones de continuar manejando. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y advirtieron sobre el peligro de este tipo de conductas, especialmente cuando son promovidas o difundidas en redes sociales. El caso vuelve a poner el foco en la combinación de imprudencia al volante y exposición digital, una práctica que no solo agrava el riesgo, sino que también facilita la identificación y sanción de quienes incumplen la ley.