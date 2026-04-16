Estas son las consecuencias que podrías afrontar con tu auto si no mantenés un trámite esencial al día + Seguir en









Las autoridades advierten que no contar con esta documentación actualizada podría derivar en sanciones económicas y detención de los vehículos.

Evadir este trámite puede terminar en multas, sanciones y hasta detenciones del vehículo.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular en Argentina, diseñado para garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y emisiones contaminantes.

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Sin embargo, muchos conductores desconocen las graves consecuencias de circular con la VTV vencida, que van desde multas millonarias hasta la retención del vehículo y problemas con el seguro en caso de siniestro. En 2026, las sanciones se actualizaron y se volvieron más severas, especialmente en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde los controles de tránsito se intensificaron.

Página de la VTV Las consecuencias por circular con la VTV vencida y cuánto cuesta Circular con la VTV vencida se considera una infracción grave desde el día siguiente al vencimiento de la oblea. Las sanciones varían según la jurisdicción, pero en todos los casos implican costos elevados y riesgos legales.

Multas económicas: en la Ciudad de Buenos Aires, la multa por no tener la VTV al día ronda las 400 Unidades Fijas (UF), lo que equivale a aproximadamente $319.400 en 2026. En la Provincia de Buenos Aires, las sanciones oscilan entre 300 y 1.000 UF, con montos que pueden superar los $1.800.000 en casos de reincidencia o accidentes. Estas multas se calculan en función del valor del litro de nafta de mayor octanaje, que se actualiza bimestralmente. Multas.webp Retención del vehículo : durante los operativos de tránsito, las autoridades pueden retener el auto hasta que se regularice la situación. Esto implica el traslado a una playa de acarreo, con costos adicionales por grúa y estadía que el conductor debe abonar.

Retención de la licencia : en controles viales, los agentes están facultados para retener la licencia de conducir por hasta 30 días si la VTV está vencida. El conductor recibe un permiso provisorio, pero la falta queda registrada en su historial.

Problemas con el seguro: en caso de accidente, las compañías de seguros pueden negarse a cubrir los daños si el vehículo no contaba con la VTV vigente. Esto deja al propietario como único responsable de afrontar los costos de reparación o indemnización, que pueden ser millonarios. El costo de la VTV varía según el tipo de vehículo y la jurisdicción. En la Provincia de Buenos Aires, los autos particulares de hasta 2.500 kg pagan $97.057,65, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, los valores son más bajos. Las motos, en tanto, abonan alrededor de $38.801 en territorio bonaerense.

Cómo saber cuándo te toca renovar la VTV y quiénes están exentos vtv.jpg El cronograma de vencimientos de la VTV se organiza según el último número de la patente del vehículo. Cada mes del año está asignado a un dígito específico, y los conductores deben realizar la verificación en el mes que les corresponde. Por ejemplo:

Patentes terminadas en 0 : enero.

Patentes terminadas en 1 : febrero.

Patentes terminadas en 2 : marzo.

Y así sucesivamente hasta el 9, que corresponde a octubre. Noviembre y diciembre no tienen asignación específica, por lo que quienes tengan la VTV vencida o deseen adelantar el trámite pueden hacerlo en esos meses, aunque con menor disponibilidad de turnos. Exenciones y descuentos: Jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos están exentos del pago, siempre que el vehículo esté a su nombre. En la Ciudad de Buenos Aires, este beneficio también alcanza a quienes cobran hasta dos haberes mínimos, mientras que en la Provincia de Buenos Aires, el descuento es del 50% para quienes superen ese límite pero cumplan con otros requisitos.

Personas con discapacidad titulares de un vehículo (o sus allegados directos) también acceden a la exención total, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el comprobante de exención de pago de patente.

Vehículos nuevos están exentos de la VTV durante los primeros 2 años desde su matriculación inicial. Para consultar la fecha exacta de vencimiento o solicitar un turno, los conductores pueden ingresar a los sitios oficiales: Provincia de Buenos Aires : vtv.gba.gob.ar

Ciudad de Buenos Aires: suvtv.com.ar/turnos MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES Mantener la VTV al día no solo evita multas y sanciones, sino que también garantiza la seguridad vial y previene complicaciones legales y económicas en caso de accidentes.