Un niño de 5 años quedó atrapado al bajar de un colectivo y fue arrastrado durante una cuadra + Seguir en









Ocurrió en la localidad de Villa Fiorito, El parte médico indica politraumatismos y quemaduras, aunque el paciente está estable.

El niño sufrió quemaduras y golpes, además de que tiene un fuerte hematoma en el tobillo.

En la localidad de Villa Fiorito, un menor de cinco años quedó enganchado en la puerta trasera de un colectivo de la línea 283 y fue arrastrado un largo tramo. Tras el incidente, fue asistido por quemaduras y golpes, confirmándose que su vida no corre riesgo.

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El incidente tuvo lugar cerca de las 17 del pasado viernes. El menor, cuyas iniciales son G.C., se disponía a descender de la unidad en el cruce de Plumerillo y Canadá acompañado por María, su abuela materna.

El niño fue trasladado de urgencia con un cuadro de politraumatismos y escoriaciones severas. Tras los exámenes de rigor, y según reportó MDZ, se constató que su estado general era bueno y se autorizó su regreso al hogar el mismo día.

Un menor arrastrado por un colectivo: el video video de nene arrastrado por colectivo Tras el incidente, Rocío, la madre del menor, se presentó en la comisaría 5ta de Villa Fiorito para realizar la denuncia. Explicó que la abuela bajó primero del transporte y, mientras el niño aún estaba sobre el escalón central, el chofer arrancó la unidad inesperadamente.

“Ahora está bien, está con golpes y quemaduras. Lo que tiene son lesiones en el cuerpo y en las manos. Tiene un hematoma grande en el tobillo, donde fue agarrado por la puerta con todo el cuerpo afuera. Está dolorido”, afirmó Rocío.

Además, de acuerdo con lo declarado por la madre, el chofer continuó su recorrido tras el episodio y que no se acercó al hospital ni realizó consultas por el estado de salud del menor; solamente se presentó a la sede de la Unidad de Pronta Atención. “Me enteré de que después dijo que solo lo había agarrado de la mano y que la culpa fue de mi mamá porque bajó mal”, dijo. El caso fue caratulado como "lesiones culposas" y quedó en manos de la UFI N°10 de Lomas de Zamora, que avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

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