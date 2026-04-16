ANSES continúa con los depósitos de la AUH: quiénes cobran la próxima semana

Conocé los valores a acreditarse durante abril de acuerdo a la reglamentación vigente y según la terminación del DNI.

El aumento del 3,4% de la inflación impactará en los próximos haberes actualizando los ingresos de los titulares de AUH.

El calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) sigue activo durante abril con los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El organismo organiza las fechas según la terminación del DNI. El esquema de cobro se distribuye de forma escalonada ordenando la acreditación de haberes con prioridad a los beneficiarios con menores ingresos.

El sistema de movilidad vigente establece ajustes mensuales atados a la inflación. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fijó un incremento del 2,9% para abril de 2026 , en base al índice de febrero. ANSES aplica ese porcentaje a las asignaciones familiares bajo el Decreto 274/24, que toma como referencia el IPC de dos meses previos.

El programa AUH apunta a garantizar el acceso a derechos básicos de niñas, niños y adolescentes. La prestación alcanza a familias en situación de vulnerabilidad , situación que configura una asistencia clave dentro del sistema de seguridad social.

Los valores actualizados de la AUH reflejan el aumento aplicado este mes. El monto total por hijo se ubica en $136.666. El ingreso efectivo equivale al 80% del haber, debido a la retención mensual obligatoria. El dinero retenido corresponde al 20% del total. ANSES acumula ese porcentaje y lo paga en una única cuota anual. El cobro del saldo depende de la presentación de la Libreta AUH , que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

Asignación Universal por Hijo: $136.666

AUH con retención del 20%: $109.332,80

AUH por Discapacidad: $445.003

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.341

Asignación por Hijo con Discapacidad: $222.511

El esquema incluye también la Asignación por Embarazo, que mantiene el mismo criterio de liquidación. El monto en mano replica el valor neto de la AUH, lo que establece una referencia común entre ambas prestaciones.

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Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

El sistema de asistencia incorpora ingresos adicionales para reforzar la alimentación de los hogares. La Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de AUH, AUE y madres con siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva. El beneficio solo permite la compra de alimentos, lo que limita su uso a productos esenciales.

El valor del refuerzo alimentario se mantiene sin cambios durante abril. Los montos dependen de la cantidad de menores a cargo dentro del grupo familiar:

Familias con un hijo : $52.250

: $52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

El depósito se realiza en la misma cuenta que la AUH y se ejecuta de manera automática junto al haber mensual. Este esquema se completa con el Complemento Leche, que integra el Plan 1000 Días. Un adicional que alcanza a titulares con hijos de hasta 3 años y a personas gestantes que cobran la AUE. El monto asciende a $51.547 en abril de 2026, lo que refuerza la alimentación en la primera infancia.

La compatibilidad entre beneficios permite percibir más de un ingreso adicional. Los titulares pueden cobrar Tarjeta Alimentar y Complemento Leche en simultáneo, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

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AUH de ANSES: quiénes quedan por cobrar en abril 2026

El cronograma de pagos de abril ya se encuentra en marcha con fechas confirmadas por ANSES. El calendario abarca tanto la AUH como la Asignación por Embarazo. Las fechas se asignan según la terminación del DNI, lo que determina el orden de cobro.

El detalle completo de pagos aún pendientes queda organizado de la siguiente forma: