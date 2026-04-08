La ventaja inesperada de los autos eléctricos que mejora la seguridad en ruta + Seguir en









Un detalle estructural marca la diferencia en la estabilidad y la protección de los vehículos modernos. Los detalles, según un reciente estudio.

El peso adicional de las baterías podría parecer una desventaja, pero en realidad cumple una función estratégica.

La evolución de la seguridad automotriz se convirtió en uno de los ejes centrales de la industria. En ese camino, los autos eléctricos comenzaron a mostrar características propias que, en ciertos aspectos, pueden representar ventajas frente a los modelos tradicionales con motor a combustión.

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Uno de los puntos clave está en la arquitectura. A diferencia de los vehículos convencionales, los eléctricos ubican sus baterías en la parte baja del chasis. Este detalle técnico modifica completamente el comportamiento dinámico del auto.

Menos riesgo de vuelco: la clave está en el centro de gravedad El peso adicional de las baterías podría parecer una desventaja, pero en realidad cumple una función estratégica. Al estar distribuidas en el piso, generan un centro de gravedad más bajo, lo que mejora la estabilidad general y reduce las probabilidades de vuelco ante maniobras exigentes o impactos laterales.

Un caso representativo es el del Tesla Model X, que en pruebas diseñadas para forzar situaciones extremas mostró una notable capacidad para mantenerse estable incluso bajo condiciones críticas. La combinación entre estructura rígida y distribución de peso juega un rol determinante.

Autos electricos 2.jpg El peso adicional de las baterías podría parecer una desventaja, pero en realidad cumple una función estratégica. De todos modos, este tipo de configuración también plantea desafíos. El mayor peso exige sistemas de frenado más eficientes y estructuras capaces de absorber energía en choques de alta intensidad. Por eso, cada desarrollo implica un equilibrio entre masa, rigidez y seguridad.

Además, factores como el tamaño del vehículo o su altura siguen siendo determinantes. Ensayos de organismos como Euro NCAP o NHTSA demuestran que no todos los modelos responden igual. En conjunto, el diseño eléctrico introduce una nueva lógica en seguridad: menos probabilidades de vuelco, pero con exigencias técnicas más complejas.