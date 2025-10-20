Detienen a un concejal electo de La Libertad Avanza por supuesto intento de femicidio

Ignacio Contreras, electo como primer concejal libertario en San Vicente, realizó dos disparos de arma de fuego durante una discusión con su pareja.

Ignacio Contreras, concejal electo de LLA en San Vicente, durante la discusión con su pareja.

Un concejal electo en San Vicente por La Libertad Avanza (LLA ) fue detenido por un presunto intento de femicidio luego de que, el domingo, atacara a su pareja.

Ignacio Contreras fue denunciado por su pareja, de 24 años, después de que el empresario realizara dos disparos con un arma 9 milímetros en medio de una discusión en la casa que ambos comparten en la zona rural de la localidad.

Contreras, de 51 años y propietario de la cadena Lácteos Mi Viejo, encabezó la lista de concejales de LLA en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre y debe asumir su escaño en el Concejo Deliberante de San Vicente el próximo 10 de diciembre.

Un video grabado presuntamente por la víctima ha circulado en redes sociales. En el mismo, se puede ver al concejal electo con el torso desnudo y en calzoncillos, discutiendo.

En el lugar, la policía halló una pistola calibre 9 milímetros con vainas servidas en el baño de la planta baja, así como también desorden general dentro de la vivienda, lo cual motivó que se elevaran las actuaciones correspondientes. El arma estaba debidamente registrada, confirmaron las autoridades.

La Fiscalía Descentralizada de San Vicente, a cargo de la doctora Karina Guyot, ordenó el traslado de Contreras a la Comisaría Primera, mientras que la joven fue llevada a la Comisaría de la Mujer y la Familia en Alejandro Korn para brindar su testimonio.

En la última semana, en Argentina se registraron al menos 12 femicidios y un transfemicidio, de acuerdo al recuento de varias ONG dedicadas a luchar contra la violencia de género.

En lo que va del año, se registraron al menos 196 femicidios, lo que representa uno cada 35 horas, advirtió la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).