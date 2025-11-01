Detuvieron en Caballito a un adolescente de 16 años que planeaba una masacre en su exescuela







Entre los elementos incautados, se hallaron réplicas de fusiles, armas blancas, balas de goma para armas airsoft, bombas molotov y material vinculado al supremacismo blanco.

En una cuenta de X, el joven de 16 años había amenazado con realizar una masacre en su exescuela.

La Policía Federal Argentina, en colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, detuvo este sábado a un joven de 16 años en el barrio porteño de Caballito, acusado de planificar un tiroteo masivo en su antigua escuela.

El arresto se produjo tras una investigación iniciada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolín, luego de que el FBI alertara sobre un perfil sospechoso en la red social X (antes Twitter). En ese perfil, el adolescente —de identidad reservada— había publicado amenazas explícitas sobre un posible ataque violento durante el mes de noviembre.

El joven quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, quien ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica. La causa fue caratulada como "intimidación pública", aunque las autoridades no descartan ampliar las imputaciones conforme avance la investigación. Desde la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, destacaron la importancia de la colaboración internacional y el monitoreo de redes sociales para prevenir este tipo de amenazas, que en otros países han derivado en tragedias con víctimas fatales.

Durante el allanamiento en el domicilio del joven, ubicado en una torre sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 1600, las autoridades encontraron un arsenal casero en su habitación. Entre los elementos incautados, se hallaron réplicas de fusiles —algunas con dibujos de esvásticas nazis y los nombres de tiradores masivos como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich—, armas blancas, cargadores, gas pimienta, balas de goma para armas airsoft, empuñaduras, bombas molotov, una mira telescópica y material vinculado al supremacismo blanco, como símbolos del grupo Frente Patriótico. Además, se secuestró un cuaderno con anotaciones detalladas sobre cómo ejecutar el ataque, junto a una carta suicida.

Un plan inspirado en ataques terroristas globales Según las investigaciones, el adolescente planeaba simular ser un oficial de policía para ingresar a su exescuela, donde pretendía aislar a los alumnos en las aulas y llevar adelante un tiroteo masivo. El modus operandi recordaba al utilizado por Anders Breivik en Noruega en 2011, cuando el terrorista de extrema derecha detonó una bomba en Oslo y luego perpetró una masacre en el campamento de Utøya, donde asesinó a 77 personas. El joven detenido en Caballito también había considerado realizar una amenaza previa en un shopping cercano para generar caos antes del ataque principal.

Las fuentes policiales revelaron que, en sus redes sociales y escritos personales, el adolescente expresaba afinidad por ideologías de extrema derecha, reivindicaba el nazismo y glorificaba a atacantes masivos. "Todo el material encontrado es compatible con la atracción e idealización de un atacante activo", explicaron desde la Policía Federal.

Temas Caballito

adolescentes

FBI