Día del empleado de comercio: cuándo es, cómo se paga y quiénes no trabajan

EMPLEADOS DE COMERCIO @Sergio_OrtizOk

¿Qué sectores no trabajan?

Los sectores de comercio que generalmente no realizan sus tareas por el feriado son cadenas de supermercados, locales de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado, galerías y centros comerciales.

Los rubros de Comercio que no prestarán servicios por el día del Empleado de Comercio llegan a más de 20:

Comisión Coordinadora Patronal de Actividades Mercantiles.

Confederación del Comercio de la Republica Argentina.

Cámara Argentina de Comercio.

Cámara de Comerciantes Mayoristas.

Cámara Argentina de Sociedades de Crédito para Consumo.

Cámara Argentina de Compañías Financieras.

Cámara Argentina de Empresas Vendedoras de Terrenos.

Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal.

Cámara Argentina de Agentes de Bienes Raíces.

Cámara Argentina de Maquinas de Oficinas Comerciales y Afines.

Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado.

Federación Argentina de Comercio en Artefactos para el Hogar y Afines.

Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Ltda.

Federación Argentina de Cooperativas Agrarias.

Asociación de Industriales Ceramistas.

Centro de Consignatarios de Productos del País.

Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras.

Unión Propietarios de Fiambrerías, Queserías y Rotiserías de la Capital.

Coninagro.

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

Perfumistas Detallistas y Asociados.

Confederación General de Empleados de Comercio de la Republica Argentina.

¿Qué pasa si se trabaja en el Día del Empleado de Comercio?

La Cámara Argentina de Comercio brinda el derecho a que los empleados descansen durante la jornada del 26 de septiembre. Según la Faecys, quienes trabajen lo harán bajo las mismas normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo en cualquier feriado. Por lo tanto, se abonará un recargo del 100 por ciento a la jornada laboral percibida.

En el caso de establecimientos que decidan operar, los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales, ajustados a la Ley 26.541, que asimila los festejos a los feriados nacionales. Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará