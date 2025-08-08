Día del Gato: Este es el mejor regalo que podés hacerle







Con el objetivo de crear conciencia del cuidado responsable y de valorar la importancia de los gatos en nuestros hogares, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal estableció el 8 de agosto como fecha para homenajearlos.

El Día del gato es la mejor excusa para regalarle aquello que más le gusta a tu mascota. FreePik.es

Cada 8 de agosto se celebra el Día del Gato, estos felinos que han ido convirtiéndose en una parte fundamental de los hogares argentinos y que le pelean el puesto a los perros como mascotas preferidas.

Según los datos registrados por la Asociación Mundial de Veterinaria de Pequeños Animales (WSAVA en inglés), el porcentaje de gatos que ocupa un lugar en los hogares del mundo ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Sobre todo por la capacidad que tienen estos animales de adaptarse a espacios más pequeños, como departamentos, y por el amor que le brindan a sus dueños.

A pesar de que el día conmemorativo es el 8 de agosto, muchas personas aprovechan toda la semana para poder agasajar a sus gatos, mimarlos y llenarlos de regalos. ¿Cuál es el mejor para ellos?.

gatos juntos2.webp Dos gatos adorables jugando con sus chiches: una excelente opción para agasajarlos en su día. Camas y mantas : los gatos aman dormir y es una buena opción podes buscar algo para que lo hagan de la manera más cómoda posible. Cuanto más acolchonada y suave sea, mejor.

: los gatos aman dormir y es una buena opción podes buscar algo para que lo hagan de la manera más cómoda posible. Cuanto más acolchonada y suave sea, mejor. Comida : las golosinas para gatos o el alimento húmedo es un buen mimo para tu gato y su día puede ser el momento perfecto para agasajarlos con algo rico.

: las golosinas para gatos o el alimento húmedo es un buen mimo para tu gato y su día puede ser el momento perfecto para agasajarlos con algo rico. Collares o ropa : los diferentes accesorios pueden ser una excelente opción, sobre todo en esta época del año en la que por el frío algo abrigado les va a sentar bien.

: los diferentes accesorios pueden ser una excelente opción, sobre todo en esta época del año en la que por el frío algo abrigado les va a sentar bien. Fuente de agua : es muy nueva en el mercado, podes pedirle a tu veterinario de confianza que te guarde una. Es especial porque les ofrece agua todo el tiempo para que estén constantemente hidratados.

: es muy nueva en el mercado, podes pedirle a tu veterinario de confianza que te guarde una. Es especial porque les ofrece agua todo el tiempo para que estén constantemente hidratados. Juguetes o chiches: hay diferentes tipos de elementos que usan para jugar, como los famosos ratones de juguete, las pelotas que tienen cascabel o algunos con sonido y luces. Otra opción pueden ser los rascadores para que afilen sus uñas sin arruinarte los muebles de tu hogar.

¿Por qué se celebra cada 8 de agosto el Día del Gato? El 8 de agosto se celebra el Día del Gato por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW en inglés). La IFAW es una organización no gubernamental que está en más de 40 países alrededor del mundo y junto con expertos y voluntarios se encarga de rescatar, rehabilitar y reintroducir a los animales. El día en sí, fue elegido en función de la época del año que en el hemisferio norte coincide con la de mayor cantidad de nacimientos de estas mascotas.

gatoss.jpg El 8 de agosto se celebra el Día del Gato por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW en inglés). Sin embargo, no es la única fecha especial que tienen. El 20 de febrero se conoce como el Día Internacional del Gato. Es una fecha establecida en recuerdo del llamado gato "Socks", que pertenecía a Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos. Socks vivió en la Casablanca y participaba de los actos del mandatario. El 20 de febero de 2009, Socks falleció luego de que le detectaran un tumor por el que estaba sufriendo mucho. Además, el 29 de octubre en Estados Unidos celebran el Día Nacional del Gato, una fecha que impulsó Colleen Paiga, una experta que buscó concientizar sobre el alto porcentaje de gatos abandonados y visibilizar la mejor manera de cuidarlos.

