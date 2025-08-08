De cara al Día del Niño, que se celebra el próximo domingo 17 de agosto, los bancos y billeteras digitales lanzaron una batería de promociones con descuentos, reintegros y cuotas sin interés en jugueterías, indumentaria infantil, librerías y hasta gastronomía. A continuación, el detalle de los beneficios por entidad financiera.
Día del Niño: bancos y billeteras ofrecen descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés en juguetes, ropa y más
En la previa del Día del Niño, que se celebra el domingo 17 de agosto, bancos y billeteras lanzaron promociones especiales con fuertes rebajas y financiación en varios rubros, desde juguetes e indumentaria hasta gastronomía y tecnología.
Banco Macro: hasta 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés en múltiples rubros
Banco Macro diseñó una serie de acciones especiales por el Día del Niño. Entre el jueves 7 y el sábado 9 de agosto, ofrece descuentos de hasta 30% sin tope de reintegro en indumentaria infantil, accesorios, jugueterías, librerías y shoppings, pagando con MODO y tarjetas de crédito. El beneficio varía según el segmento del cliente: 20% para cartera general, 25% para clientes Platinum y 30% para Selecta. Además, permite financiar en hasta 12 cuotas sin interés en comercios adheridos.
En bicicleterías como Bicicletas Aráoz, Espindola, New Bikes y Tienda Bike, el banco habilita el pago en 12 cuotas sin interés durante todo agosto.
El domingo 17 de agosto, Macro también ofrecerá 30% de ahorro en gastronomía y cines, con un tope de $20.000 por rubro y por cliente, abonando con tarjetas de crédito mediante MODO, Apple Pay, Google Pay o MODO NFC.
También se destacan promociones en electro y tecnología, con hasta 18 cuotas sin interés entre el 5 y el 11 de agosto, y un 10% de ahorro adicional con MODO (tope $30.000). Para shoppings como Unicenter, Palmas del Pilar y otros, hay 20% sin tope pagando con celular el 7 y 8 de agosto. En centros como Alto Palermo, Dot Baires y Abasto, la promo se repite el 14 y 15 de agosto.
Banco Credicoop: beneficios escalonados y cuotas en más de 10 marcas
Credicoop se suma con una amplia grilla de beneficios para clientes que operen con MODO y tarjetas del banco:
-
7 y 8 de agosto: 20% sin tope en Unicenter y Portales.
9 al 16 de agosto: 20% de ahorro en comercios adheridos, con tope de $10.000.
Jueves de agosto: 30% en Sportline y 47 Street (tope $15.000).
Fines de semana hasta el 31/8: 25% en Show Sport (tope $25.000).
11 al 25 de agosto: 20% en Under Armour y Sporting (lunes y miércoles), con topes entre $10.000 y $15.000.
16 al 31 de agosto: 20% y 6 cuotas sin interés en Depormanía (tope $10.000).
Adicionalmente, con tarjetas CABAL, habrá hasta 9 cuotas sin interés en productos seleccionados de juguetería y rodados en Coto (del 4 al 17/8), y un especial Día del Niño del 12 al 15/8 con 20% de ahorro sin tope y un 20% adicional usando MODO (tope $60.000). Los días 16 y 17, Coto ofrecerá hasta un 40% de descuento (tope $18.000). Además, Frávega suma hasta 18 cuotas sin interés durante todo el mes.
Banco Ciudad: hasta $50.000 de reintegro por transacción
El Banco Ciudad anunció reintegros de hasta el 30% y cuotas sin interés en rubros clave como indumentaria, jugueterías y librerías, con un tope de hasta $50.000 por transacción, para pagos con QR desde App Ciudad, Buepp o MODO.
El miércoles 13 y jueves 14 de agosto, los clientes podrán comprar indumentaria en marcas como Atomik y Marcel en 12 cuotas sin interés y con 30% de reintegro. También habrá promociones en jugueterías y librerías (como Cebra, Carrusel, Compañía de Juguetes, Yenny y Cúspide) con hasta 6 cuotas sin interés y el mismo porcentaje de devolución.
Del 9 al 16 de agosto, se suma un 20% de reintegro adicional en comercios como Adidas, Sporting y Giro Didáctico, con un tope de $10.000 por usuario.
Además, Buepp ofrece beneficios exclusivos combinables: 30% de descuento en desayunos y brunch (sábados y domingos de 7 a 12, tope $5.000 mensual) y 20% en los locales gastronómicos del Movistar Arena.
Banco Galicia: hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin tope en jugueterías
Entre el 14 y el 16 de agosto, Galicia activa descuentos en jugueterías, librerías e indumentaria infantil. Los clientes Galicia acceden a un 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés (sin tope) en jugueterías y librerías; y a un 25% en indumentaria infantil y deportiva, con tope de $30.000.
Los clientes Éminent amplían esos beneficios al 25% (sin tope) en juguetes y libros, y al 30% en indumentaria, con tope de $60.000, todo financiado en 6 cuotas sin interés.
ICBC: hasta 50% de descuento y 6 cuotas sin interés pagando con MODO
En el marco del Mes de las Infancias, ICBC lanza promociones especiales para las compras por el Día del Niño. El 8 y 9 de agosto, ofrece hasta 50% de descuento y 6 cuotas sin interés en jugueterías y comercios adheridos, abonando exclusivamente a través de la app MODO.
Además, entre el 14 y el 16 de agosto, mantiene un 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés, con un 10% adicional pagando con MODO. Entre las marcas participantes se encuentran Dexter, Moov, Stock Center, Cebra, City Kids, Compañía de Juguetes, Educando, Giro Didáctico, Tienda Lego y Magic Toys, entre otras.
Los detalles y condiciones pueden consultarse en beneficios.icbc.com.ar.
BBVA: reintegros de hasta 30% y cuotas sin interés
BBVA ofrece todos los jueves de agosto un 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés en jugueterías adheridas pagando con tarjetas de crédito desde su app con MODO (tope $20.000). Del 9 al 16 de agosto, en City Kids, Educando y Somos Los Juguetes, el beneficio suma otro 20% adicional.
En indumentaria, el 9 de agosto, Mimo & Co. ofrece 30% (tope $60.000) y 15% en su tienda online. El 12 y 13 de agosto, Dexter, Stock Center y Moov darán 30% (tope $60.000).
En tecnología, del 11 al 17 de agosto hay 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Frávega, Sony, Musimundo, Samsung, Xiaomi y más.
Santander: hasta 25% sin tope y promos tech por el Día del Niño
Santander ofrece entre el 14 y el 16 de agosto un 25% de ahorro, hasta 9 cuotas sin interés y sin tope de reintegro en jugueterías, indumentaria y deporte, pagando con App Santander o MODO con tarjeta Visa.
Durante todo agosto, los Supermiércoles suman un 10% adicional acumulable con liquidaciones, sin tope, y también en hasta 9 cuotas sin interés.
Para los fanáticos de la tecnología, habrá 18 cuotas sin interés en PlayStation 5 (del 4 al 17 de agosto) y en tecnología y electro de más de 30 marcas (del 11 al 17/8).
Banco del Sol: hasta 9 cuotas sin interés en múltiples rubros
Banco del Sol acompaña el Día del Niño con financiación en hasta 9 cuotas sin interés entre el 9 y el 16 de agosto, para compras con tarjeta de crédito o vía MODO desde su app.
Participan jugueterías como Algo Grosso y Educando, bicicleterías como New Bikes, Aurora Bikes y Bicicletas Olimpia, y rubros como marroquinería (Lázaro) y librerías (SBS), con financiación en todo el catálogo.
Banco Columbia: hasta 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés
Banco Columbia ofrece múltiples beneficios por el Día del Niño. Del 2 al 17 de agosto, se podrá acceder a 6, 9 y 12 cuotas sin interés en productos de juguetes y rodados en Coto. Además, habrá 30% de ahorro (tope $10.000 por cuenta) en jugueterías adheridas del 4 al 11 de agosto.
Del 11 al 17 de agosto, se destacan los acuerdos con marcas puntuales: 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés en El Mundo del Juguete (tope $10.000), Creciendo y Bukito (tope $20.000 cada una). Por último, el 16 y 17 de agosto, hay un 30% de ahorro en restaurantes y locales de fast food (tope $15.000 por cuenta).
Banco Comafi: sorteos, descuentos y cuotas en jugueterías y librerías
Banco Comafi suma una propuesta diferencial con un sorteo exclusivo en El Mundo del Juguete: hasta el 13 de agosto, los clientes que abonen con MODO participan por un minuto libre para que sus hijos elijan lo que quieran. A su vez, esas compras tienen hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés.
Entre el 14 y el 16 de agosto, habrá 20% de ahorro (tope $25.000 por marca y 3 cuotas sin interés) y, para clientes Comafi Único, el beneficio se eleva al 30% con tope de $30.000 y hasta 6 cuotas. Las promos, vía MODO, se aplican en marcas como Cúspide, Cebra, City Kids, Osito Azul, Kinderland, Giro Didáctico, El Mundo del Juguete, Compañía de Juguetes, 47 Street, Nike y más.
Nubi: tarjeta digital para regalar sin restricciones
La fintech Nubi, del Grupo Comafi, ofrece a empresas una solución flexible para regalar a sus empleados en el Día del Niño. A través de una tarjeta digital prepaga, los colaboradores pueden elegir regalos en cualquier tienda física u online, sin restricciones de rubros.
Además, los usuarios de #ClubNubi acceden a un 10% de descuento exclusivo en Apio Verde Juguetería y Yenny, mediante un código especial disponible en su plataforma.
Carrefour: juguetes con licencias oficiales y hasta 12 cuotas sin interés
Carrefour lanzó su catálogo especial por el Día del Niño, con una gran variedad de productos, promociones y cuotas. Hasta el 17 de agosto, ofrece 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en juguetes, indumentaria, calzado y puericultura. También hay descuentos de hasta 20% en bicicletas seleccionadas y juguetes desde $4.999.
Se destacan las licencias oficiales como Marvel, Barbie, Hot Wheels, Disney, Spiderman, Paw Patrol, Stitch y Bluey, y rubros como scooters, rollers, juegos de mesa y didácticos. Las promociones aplican en tiendas físicas y en carrefour.com.ar.
