Utilizó los ahorros familiares para crear un imperio millonario de comida rápida: quién es Tony Tan Caktiong

Apostó el dinero de su familia y logró crear un imperio valuado en miles de millones de dólares.

Para conseguir millones de dólares en ganancias , muchas veces hay que tomar riesgos que seguramente fueron cuestionados al principio. Las maniobras poco convencionales no siempre terminan en buen puerto, pero quienes logran tener la suerte de estar en el momento y lugar adecuados pueden generar una fortuna.

Tony Tan Caktiong fue uno de esos hombres que consiguieron convertirse en multimillonarios después de arriesgarse, pero su caso es algo especial. Apostó los ahorros de la familia en un negocio que finalmente prosperó, aunque no tuvo la aprobación de todos al comienzo de esta particular historia.

Su familia, de orígenes muy humildes, nació en China, pero emigró a Filipinas en busca de un futuro más próspero. Allí nació Tony Tan Caktiong en 1953, quien desde pequeño aprendió el oficio de la atención al cliente en los restaurantes por sus padres.

Uno de sus grandes logros fue haberse recibido de ingeniero químico en 1975, pero su verdadero talento estaba en los negocios. Su primer emprendimiento estaba planeado como una heladería , aunque de haber seguido ese camino quizás nunca hubiera amasado los millones que hoy posee.

Decidió sumar platos como hamburguesas, pollo frito y papas fritas . Así, tres años después, fundó la cadena de comida rápida Jollibee , la cual se expandió rápidamente con un gran éxito debido a su inmediatez para atender a los clientes.

Con la compra de Greenwich Pizza Corp. sumó esa comida y también pastas a sus locales. Para 2008 contaba con 1480 tiendas repartidas en todo el mundo. Lo más curioso es que, para iniciarse en este rubro, la inversión inicial salió de los ahorros de toda la vida de su familia.

Miles de millones: el patrimonio de Tony Tan Caktiong

El patrimonio de Tony Tan Caktiong está estimado en 1.3 mil millones de dólares, según la revista Forbes. La mayoría de sus ganancias provienen de su rol como presidente fundador de Jollibee Foods, la cadena de restaurantes asiáticos que más rápido creció en todo el mundo.

Otra de sus grandes hazañas fue apostar por la cadena de cafeterías surcoreana Compose Coffee. La operación fue costosa, de 340 millones de dólares, pero sus estrategias simples y efectivas la convirtieron en un hito en toda Asia.