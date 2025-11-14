El finde largo perfecto para encarar el último mes del año: el feriado de noviembre que te sorprenderá







La recta final del año trae una novedad en su calendario de feriados, que le regalará un fin de semana largo a muchos trabajadores.

Noviembre marca la recta final del año y, para esta etapa, muchos buscan en el calendario de calendario de feriados un día que les permita descansar. Es necesario afrontar este período con energía y, si bien muchos no lo sabían, tendrán una jornada que les permitirá gozar de un fin de semana largo.

Cabe remarcar que este no será de alcance nacional, pero de todas formas muchas personas podrán aprovecharlo para una escapada rápida. Será el viernes 28.

Relax- feriado El inesperado feriado de noviembre que puede salvar a muchos. Freepik Por qué es feriado el 28 de noviembre de 2025 Si bien esto no aplicará en toda la Argentina, la novedad en el calendario de feriados será para la provincia de Buenos Aires, más específicamente para el partido de Monte Hermoso, que celebrará su jornada patronal.

Esto afectará a las actividades públicas, y quienes trabajen en el sector privado no tienen garantizado poder disfrutar del fin de semana largo. Sin embargo, en caso de que su empleador lo decida, podrían adherirse y tener un descanso en esta fecha.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

