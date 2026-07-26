Muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: los oscuros antecedentes de la madre y las claves de la investigación + Agregar ámbito en









Lucía Sosa volvió a quedar en el centro de la causa por el historial de otros tres fallecimientos infantiles atribuidos a presunta asfixia.

La madre de la nena, identificada como Lucía Sosa.

La muerte de Isabella, una nena de 2 años en Villa Gesell, abrió una compleja investigación judicial luego de que se conociera que su madre, Lucía Sosa, ya había sido juzgada y absuelta por el fallecimiento de otras dos de sus hijas, ocurridos en 2013 y 2016 en circunstancias similares. La Justicia intenta determinar si el hecho fue un accidente o si existió algún tipo de responsabilidad penal.

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Este lunes, Sosa llevó a la niña al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales. Según relató a los médicos, la menor se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. El personal de salud realizó maniobras de reanimación durante casi una hora, pero no logró salvarle la vida.

La autopsia preliminar concluyó que Isabella murió por una hipoxemia, es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva, que derivó en un paro cardíaco. Además, durante la atención médica se utilizó una sonda con la que se extrajo un líquido que, presuntamente, era leche. Ahora, el fiscal Juan Pablo Calderón espera los resultados de estudios histopatológicos y toxicológicos para establecer con mayor precisión cómo ocurrió el fallecimiento.

Desde la Justicia aclararon que, por el momento, no existen elementos que permitan sostener la hipótesis de un homicidio intencional. "En la muerte de la bebé, por lo menos hasta el momento, la causa no tiene nada que nos haga presumir que hubo un homicidio doloso", señalaron fuentes judiciales. Sin embargo, remarcaron que el contexto y los antecedentes familiares obligan a profundizar la investigación.

Lucía Sosa y Hector Picard. Gentileza: La Capital Mar del Plata Muerte en Villa Gesell: antecedentes de la causa y las hipótesis que analiza la Justicia Al revisar el historial de la madre, los investigadores comprobaron que otras dos de sus hijas también habían fallecido por asfixia. La primera fue Candela, de cinco meses, en 2013. Tres años más tarde murió Jazmín, de 11 meses. Por esos casos, Sosa y su entonces pareja, Héctor Picard, fueron detenidos, permanecieron casi dos años presos y enfrentaron un juicio por homicidio agravado, aunque en 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mar del Plata los absolvió al considerar que no había pruebas suficientes para condenarlos.

Tras aquel proceso judicial, la pareja se separó. Sosa se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva familia con Héctor Aguirre. Juntos tuvieron dos hijos: un niño de cuatro años e Isabella, la pequeña que murió esta semana. Con este nuevo episodio, la fiscalía ordenó allanamientos en la vivienda familiar y secuestró distintos elementos de interés para la causa. Además, incorporó testimonios de familiares y vecinos, documentación médica y los antecedentes del expediente que investigó las muertes de las otras dos niñas para reconstruir qué ocurrió antes del fallecimiento de Isabella. Los investigadores analizan distintas hipótesis, que van desde un hecho accidental hasta un posible homicidio culposo, abandono de persona seguido de muerte o, en el escenario más grave, un homicidio doloso si surgieran pruebas de una acción intencional. Por el momento, ni Sosa ni su actual pareja fueron detenidos y ambos permanecen bajo investigación. Como parte de las medidas de protección, el hijo de cuatro años de la pareja fue separado de sus padres y quedó bajo resguardo judicial en un hogar de tránsito. También fue sometido a pericias físicas y psicológicas, mientras que la fiscalía evalúa la posibilidad de que declare mediante el sistema de Cámara Gesell, ya que habría estado presente cuando su hermana sufrió la descompensación. Otro de los antecedentes incorporados al expediente es un informe pericial elaborado durante la investigación anterior, en el que se mencionaba un presunto síndrome de Munchausen por poderes atribuido a Sosa. Ese documento también será revisado por los investigadores, aunque su contenido no fue suficiente para obtener una condena en el juicio que terminó con la absolución de la mujer y de su expareja.