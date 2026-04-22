Fentanilo, "tusi" y mezclas letales de drogas: la advertencia que enciende las alarmas en Latinoamérica

El 67% de las alertas sanitarias en el último tiempo tiene su base en productos de más de una sustancia. Abaratar costos es el causante principal.

Las mezclas predominan en el mercado de drogas sintéticas.

Un informe internacional advirtió que el mercado de drogas sintéticas en el continente americano entró en una etapa marcada por la imprevisibilidad , impulsada por la proliferación de mezclas de sustancias que buscan abaratar costos y maximizar ganancias .

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Según el relevamiento del Observatorio Interamericano de Drogas , el 67% de las alertas sanitarias emitidas entre 2019 y 2025 describió productos compuestos por dos o más sustancias.

Este fenómeno incluyó combinaciones como el llamado “tusi” o “cocaína rosa”, que suele contener ketamina o MDMA , así como mezclas altamente peligrosas como fentanilo con xilacina , un sedante de uso veterinario.

El informe señaló un cambio estructural en el consumo y la distribución : el riesgo ya no se explica por la aparición de nuevas drogas, sino por la inestabilidad de las combinaciones.

“Las mezclas impredecibles, y no las nuevas moléculas, definen el riesgo”, sostuvo el organismo, que desde 2019 implementó un sistema regional de alerta temprana. Este mecanismo permitió ampliar el monitoreo de cuatro a 19 países , lo que fortaleció la capacidad de detectar tendencias emergentes.

Gobierno advierte sobre aumento de consumo de drogas entre los más jóvenes La mezcla de sustancias predomina en el consumo de drogras. Archivo

La jefa del Observatorio, Marya Haynes, explicó que el mercado evolucionó desde el consumo de sustancias relativamente identificables hacia combinaciones cada vez más complejas.

“Hemos visto un movimiento desde drogas sintéticas como el cannabis sintético o el MDMA hacia múltiples combinaciones que son más difíciles de pronosticar”, afirmó.

El caso del “tussi” y los riesgos para los consumidores

Uno de los ejemplos más representativos es el “tussi”, originalmente vinculado a la sustancia 2C-B, pero que en la práctica se transformó en una mezcla variable de compuestos, entre ellos ketamina, MDMA y cafeína.

Esta variabilidad implica que la misma droga puede tener composiciones completamente distintas según el lugar, lo que incrementa el riesgo para los consumidores.

“Eso crea una especie de riesgo”, advirtió Haynes, al subrayar que quienes consumen no tienen certezas sobre lo que están ingiriendo.

Antecedentes y consecuencias en la región

El informe recordó episodios críticos asociados a estas mezclas. En 2022, en la Argentina, una partida de cocaína adulterada con carfentanilo provocó 24 muertes y 80 hospitalizaciones en apenas 48 horas, uno de los casos más graves registrados en la región.

Los especialistas remarcaron que estas combinaciones no responden a una demanda específica, sino a decisiones de los vendedores en función de la disponibilidad de sustancias. Esto vuelve aún más difícil anticipar tendencias y establecer políticas de prevención.

El estudio concluyó que la falta de información sobre precios, composición y circulación de estas drogas complica el análisis del mercado. “Hay muy poca información sobre precios, y cuando aparece, va en muchas direcciones”, señaló Haynes.

En este contexto, el crecimiento de las mezclas y su carácter impredecible plantean un desafío creciente para los sistemas de salud y las políticas públicas en toda la región.