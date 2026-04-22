Netflix confirmó la fecha de estreno de "Carísima", su nueva serie protagonizada por Caro Pardíaco

Con toques de thriller ansioso y muchísimo humor, Carísima tendrá 10 episodios de 10 minutos cada uno, grabada en vertical, siendo el primer formato de serie corta de Netflix Argentina.

Netflix confirmó hoy la fecha de estreno de Carísima , serie protagonizada por Caro Pardíaco, el personaje de humor nacido en los sketches de Cualca que rápidamente se convirtió en un fenómeno digital y que llegará muy pronto a la plataforma de streaming.

La nueva serie hecha en Argentina, producida por Labhouse en asociación con OLGA, que estrenará globalmente el 20 de mayo.

La historia explora el universo de Caro Pardíaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, que sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia. La aparición repentina de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad.

Embed - Che Netflix on Instagram: "Amis, Caro Pardíaco va a tener una serie en Netflix, O SEA. Se estrena el 20 de mayo y se llama Carísima, por Caro, ¿ubicás?"

Con toques de thriller ansioso y muchísimo humor, Carísima tendrá 10 episodios de 10 minutos cada uno, en formato horizontal, siendo el primer formato de serie corta de Netflix Argentina.

Elenco de Carísima

Julián Kartun, Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Dario Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.

Nano Garay Santaló y Federico Suárez dirigen a partir del guion de Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló y la asesoría de Malena Pichot.

El origen de Caro Pardíaco

Caro Pardíaco es un personaje ficticio creado e interpretado por el humorista y músico Julián Kartún. Es una parodia de una joven mujer rubia de clase alta ("milipili"), hija de un empresario multimillonario, que vive conectada a las redes sociales y utiliza un lenguaje lleno de latiguillos y términos aspiracionales.

El personaje surgió originalmente en el segmento de sketches Cualca, dentro del programa Duro de Domar, y luego ganó popularidad en YouTube. En los últimos años alcanzó un nuevo nivel de fama masiva como panelista en el canal de streaming Olga, específicamente en el programa Se Extraña a la Nona junto a Yayo Guridi y Fran Gómez.