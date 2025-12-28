Cuáles son los canales oficiales de ANSES y cómo evitar estafas durante las Fiestas + Seguir en









El organismo recordó a sus beneficiarios sobre sus canales de difusión oficiales, para evitar estafas durante el último mes del 2025.

El comunicado busca evitar las estafas durante la época de últimos cobros del año.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) volvió a emitir un comunicado, en el cual le aclaró a sus beneficiarios cuáles son sus canales de comunicación oficiales. Desde el organismo, se busca garantizar una difusión efectiva para evitar que, todas aquellas personas que puedan ser víctimas de estafas, sólo realicen operaciones a través de su sitio web y canales confirmados.

La aclaración por parte del organismo surge debido a que, durante este último mes del año, muchos de sus beneficiarios han recibido intentos de estafas por parte de medios de comunicación extraoficiales, que se pretendían ser agentes de ANSES u otros establecimientos, para que las víctimas abonen importes económicos falsos.

anses gente personas ANSES no se comunica para pedir datos personales Desde el sitio oficial de ANSES, lanzaron un comunicado oficial que aclaró que el organismo solo cuenta con su web oficial, y que toda publicación que circule por fuera del mismo, que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto, debe desestimarse inmediatamente.

Además, recordaron que nunca se solicitan datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

Asimismo, recomendaron a sus afiliados denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

Canales oficiales de comunicación de ANSES Para evitar caer en las estafas, los beneficiarios deben conocer los canales oficiales de comunicación de ANSES, que son: La web www.anses.gob.ar

La app Mi ANSES

La línea telefónica gratuita 130

La Atención Virtual para gestiones con un operador

Las oficinas presenciales

Las redes sociales verificadas como Instagram (@ansesgob) y X (@ansesgob) Además, para efectuar una denuncia, los beneficiarios podrán hacerlo mediante los siguientes canales: A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Telefónicamente, a través de la línea 130.

