Horror en La Plata: murió una mujer mientras hacía compras en un hipermercado

La clienta sufrió una descompensación dentro del local y murió en el lugar; se confirmó que fue por causas naturales.

Drama en La Plata por la muerte de una mujer en pleno supermercado (imagen ilustrativa). Mariano Fuchila

Un trágico episodio se registró este viernes por la noche en un hipermercado de la ciudad de La Plata, donde una mujer de 83 años perdió la vida tras sufrir una descompensación repentina mientras realizaba compras. Personal médico que acudió al lugar constató el fallecimiento y confirmó que se trató de una muerte de origen natural.

El hecho ocurrió en un establecimiento de la cadena ChangoMás, ubicado en Camino Centenario y calle 513. Según se informó, la mujer se encontraba recorriendo uno de los pasillos del comercio cuando se desvaneció ante la mirada de clientes y empleados, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La víctima estaba acompañada por su hija al momento de fallecer en el hipermercado Minutos después arribó una ambulancia del SAME, pero los profesionales solo pudieron certificar el deceso, ya que la mujer no presentaba signos vitales. La víctima, cuya identidad no fue difundida, era vecina de Ensenada y estaba acompañada por su hija al momento del episodio.

Así son las nuevas ambulancias que incorporó el SAME De acuerdo con la información disponible, la mujer tenía antecedentes de salud que fueron informados a las autoridades. De acuerdo con la información disponible, la mujer tenía antecedentes de salud que fueron informados a las autoridades. Posteriormente, su médica personal confirmó que el fallecimiento fue repentino y por causas naturales, por lo que no fue necesaria la intervención judicial.