Día Mundial contra la Hepatitis: medidas de prevención y control

Las hepatitis más comunes son las causadas por los virus A, B, C, D y E, que se transmiten por distintas vías y afectan a personas de todas las edades en todo el mundo.

Según la OMS, aproximadamente 354 millones de personas viven con hepatitis B o C en el mundo. Las hepatitis B y C son infecciones crónicas silenciosas que, sin un diagnóstico adecuado, pueden progresar a cirrosis hepática o cáncer de hígado, causando un impacto negativo en la vida de este grupo. La mayoría de las personas desconocen su infección y continúan siendo portadoras del virus. Por lo tanto, presentan un alto riesgo de desarrollar una enfermedad hepática crónica grave y pueden transmitir el virus a otras personas sin saberlo".

“Me enteré de que tenía hepatitis C de casualidad, al realizarme un análisis de sangre cuyos resultados le llamaron la atención a mi médico”, comentó Rubén Cantelmi, presidente de la Asociación Civil Buena Vida.

Métodos de prevención ante Hepatitis

Desde Buena Vida, que integra la World Hepatitis Alliance, plantearon: “El primer paso, es saber si uno tiene hepatitis. Hacerse el test para la hepatitis B o C es rápido y gratuito en hospitales públicos y centros de salud o en el marco de campañas abiertas a la comunidad. Si el resultado da positivo, no hay que paralizarse: la hepatitis B se controla adecuadamente con tratamiento y la hepatitis C, con las terapias modernas se cura más del 95% de los casos en pocas semanas”.

Los expertos enfatizan la necesidad de realizar controles incluso en ausencia de molestias. Entre los factores que elevan la probabilidad de exposición, se encuentran: