Día Mundial de los Derechos del Consumidor: historia y por qué se celebra

La fecha dedicada a proteger a las personas frente a incumplimientos en el mercado.

El conocimiento de estas herramientas fortalece la posición del consumidor frente a prácticas abusivas.

La defensa de quienes compran bienes o contratan servicios ocupa un lugar central en la agenda de muchos países, es por eso que cada 15 de marzo se recuerda el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Se trata de una fecha dedicada a difundir las garantías que protegen a las personas en el mercado.

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La conmemoración busca que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos cuando adquieren productos o contratan servicios. La jornada también impulsa la difusión de herramientas que permiten reclamar frente a incumplimientos de empresas o comercios.

La primera celebración de esta efeméride ocurrió en 1983, gracias a la iniciativa de organizaciones de consumidores. Dos años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció formalmente el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

El sistema legal argentino también contempla mecanismos de protección para los compradores. La Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 establece obligaciones para quienes venden productos o brindan servicios y fija reglas que regulan la relación entre ambas partes.

La elección del 15 de marzo tiene un motivo histórico. El presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, pronunció ese día de 1962 un discurso ante el Congreso en el que abordó el papel de los consumidores dentro de la economía. Kennedy definió a los consumidores como un componente clave del proceso productivo y remarcó la necesidad de garantizar protección y condiciones justas para quienes participan del mercado en calidad de compradores.

Las organizaciones dedicadas a la defensa de usuarios y clientes tomaron ese mensaje como punto de referencia. El movimiento internacional de consumidores impulsó luego la creación de una fecha anual destinada a promover esos principios.

¿Cuáles son los 8 derechos fundamentales del consumidor?

El marco legal contempla una serie de garantías básicas que protegen a las personas en las relaciones de consumo. Estas normas establecen límites para las empresas y reconocen derechos que no pueden ser renunciados por los usuarios.

Los principales derechos incluyen:

Protección frente a riesgos que afecten la salud o la seguridad.

Resguardo de los intereses económicos y sociales de los consumidores.

Derecho a la reparación o indemnización cuando se producen daños.

Acceso a información clara y completa sobre bienes y servicios.

Educación y difusión sobre el uso adecuado de productos.

La normativa también permite denunciar cláusulas abusivas incluidas en contratos o condiciones de venta. Las asociaciones de consumidores y los organismos del Estado pueden intervenir para declarar nulas esas disposiciones cuando vulneran derechos.

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Guía completa de tus Derechos del Consumidor: cómo defenderte hoy

La legislación también establece deberes para las empresas que comercializan productos o prestan servicios. Los proveedores deben brindar información precisa sobre las características de los bienes ofrecidos y evitar mensajes que generen confusión.

Los comercios tienen la obligación de exhibir datos claros en el etiquetado y respetar las condiciones anunciadas en la publicidad. La información disponible debe permitir que el comprador evalúe correctamente la operación antes de realizarla.

Los vendedores también deben entregar un comprobante de compra que acredite la transacción. El ticket o factura permite demostrar la relación de consumo ante un eventual reclamo.

En caso de iniciar un reclamo, debes seguir estos pasos:

Paso 1: Reclamo Directo

Siempre intentá primero con el proveedor. Pedí siempre un número de reclamo. Si es por chat, guardá captura de pantalla; si es por teléfono, anotá día, hora y nombre de quien te atendió.

Paso 2: Ventanilla Única Federal

Si no te dan solución, no pierdas tiempo. Ingresá al portal oficial de Defensa del Consumidor.

Entrá a argentina.gob.ar/reclamosconsumidor.

Cargá los datos del proveedor (nombre, CUIT, domicilio).

Adjuntá pruebas: facturas, tickets, capturas de chats o fotos del producto fallado.

Paso 3: Conciliación (COPREC)

Si vivís en CABA o el reclamo es contra una empresa nacional, el caso suele derivarse al COPREC. Es una audiencia virtual con un mediador donde la empresa está obligada a asistir para intentar llegar a un acuerdo.