Día de San Patricio: por qué se celebra el 17 de marzo, cuál es su origen y qué significa el trébol

La conmemoración mezcla religión, identidad y migración; su símbolo más conocido tiene raíces históricas y también lecturas posteriores.

Cada 17 de marzo, el mundo se tiñe de verde. Desde desfiles multitudinarios hasta reuniones en bares, el Día de San Patricio se convirtió en una fecha que combina tradición, cultura y una buena dosis de festejo. Pero detrás de esa postal festiva hay una historia que arranca varios siglos atrás.

Aunque hoy muchos lo asocian con cerveza y celebraciones, en su origen se trata de una festividad religiosa vinculada al cristianismo . La figura de San Patricio es central, y su legado fue creciendo con el tiempo, impulsado en gran medida por la diáspora irlandesa.

En países como Argentina, el fenómeno también prendió. En ciudades grandes, sobre todo en Buenos Aires, el 17 de marzo se vive como una excusa para salir, brindar y sumarse a una tradición ajena que ya se siente bastante propia. Igual, no todo es fiesta: hay capas históricas y simbólicas que le dan profundidad a la fecha.

La elección del 17 de marzo está asociada a la fecha de la muerte de San Patricio, ocurrida en el siglo V. No hay total precisión sobre el año exacto, lo que refleja una de las tantas zonas grises de este relato histórico. Aun así, la jornada quedó fijada en el calendario litúrgico como su día conmemorativo.

Durante siglos, en Irlanda, esta celebración tuvo un tono sobrio, centrado en lo religioso. Recién con el paso del tiempo, y especialmente con la emigración irlandesa, empezó a tomar un perfil más festivo. Las comunidades en el exterior jugaron un rol clave para transformar la fecha.

En lugares como Nueva York, los desfiles masivos marcaron un antes y un después. Lo que era una conmemoración espiritual se convirtió en un evento público que celebraba la identidad irlandesa. Con los años, ese modelo se replicó en distintas ciudades del mundo.

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¿Quién fue San Patricio y cuál es su historia?

San Patricio no nació en Irlanda, como muchos creen. Se estima que era de origen británico y que fue capturado por piratas durante su juventud, llevado como esclavo a territorio irlandés. Tras varios años, logró escapar, pero más adelante decidió regresar como misionero.

Su tarea principal fue difundir el cristianismo entre las poblaciones locales. Según la tradición, tuvo un papel clave en la conversión religiosa de la isla, aunque algunos historiadores relativizan el alcance real de su influencia. La figura histórica y la leyenda se mezclan en su biografía.

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Por qué el color verde y el trébol son el símbolo de esta celebración?

El color verde está profundamente ligado a Irlanda, tanto por su geografía, los paisajes intensamente verdes, como por su historia política y cultural. Con el tiempo, quedó asociado al Día de San Patricio como un emblema identitario.

El trébol, por su parte, tiene un origen más específico. Se dice que San Patricio lo empleaba como recurso pedagógico para explicar la Trinidad cristiana: Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola entidad. Ese gesto sencillo terminó convirtiéndose en símbolo nacional.

En la actualidad, tanto el verde como el trébol aparecen en todo tipo de objetos, desde ropa hasta decoración urbana. Incluso hay prácticas más recientes, como teñir ríos o iluminar monumentos, que muestran cómo la tradición fue mutando. Entre historia, reinterpretaciones y algo de marketing, la fecha sigue creciendo y adaptándose a nuevos contextos.