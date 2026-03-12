Día de San Patricio: cerveza, tradición y espíritu festivo en bares y restaurantes de Buenos Aires + Seguir en









Distintos espacios gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires preparan propuestas especiales para el 17 de marzo, con promociones en cerveza, estilos inspirados en la tradición irlandesa, música en vivo y platos pensados para acompañar el brindis.

Día de San Patricio: cerveza, tradición y espíritu festivo en bares y restaurantes de Buenos Aires.

Distintos bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires se sumarán a los festejos por el Día de San Patricio el próximo 17 de marzo con propuestas especiales que combinan cerveza artesanal, gastronomía temática y promociones durante toda la jornada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Espacios como Pasillito, Desarmadero, Casa Bellucci y Bruce Grill Station preparan actividades que van desde degustaciones de stout e Irish red ale hasta 2x1 en pintas, combos gastronómicos y música en vivo, en una celebración que mezcla tradición irlandesa con la impronta local.

PASILLITO_stout Pasillito Gorriti 4391, Palermo. PASILLITO En el corazón de Palermo, Pasillito se suma a los festejos de San Patricio con una iniciativa que cruza cultura cervecera y cocina pensada para la ocasión. Durante el martes 17, a partir de las 19 h, se ofrecerán latas de dry stout de Hopson —la etiqueta creada por Ramiro Suárez Plata, dueño del espacio— junto a versiones de cervecerías invitadas. La variedad de la casa retoma el perfil irlandés tradicional, con base maltosa y notas tostadas. Como parte de la experiencia, también habrá un combo de fish and chips con una stout a precio promocional. En la barra la propuesta se completa con Jameson en shot y Jameson Lemon en cóctel, dos opciones diseñadas para continuar con el brindis. Una invitación a celebrar en clave verde, con guiños a la tradición irlandesa y una impronta local.

Dirección: Gorriti 4391, Palermo.

Desarmadero terraza 1 - copia Desarmadero Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo. DESARMADERO En el marco de los festejos por San Patricio, Desarmadero Bar y Desarmadero Session preparan una celebración especial el 17 de marzo que pondrá en primer plano su propuesta cervecera. Estos bares del circuito gastronómico de Palermo, conocidos por su amplia rotación de más de 40 canillas de cerveza artesanal y su cocina casera pensada para compartir, comenzarán la jornada a partir de las 18 h con la venta de un vaso coleccionable con diseño temático, que incluirá una cerveza a precio promocional y la posibilidad de recargarlo durante toda la noche por un valor único. Para la ocasión, la pizarra destacará estilos inspirados en la tradición irlandesa, como la Nitro Dry Stout de Grunge, de perfil tostado y textura cremosa, y la Irish Red Ale de Ruken, equilibrada y con carácter maltoso. La experiencia se completará con música celta en vivo y ambientación especial, mientras que la cocina acompañará el brindis con opciones ideales para maridar cerveza artesanal, como buñuelos de acelga con alioli, empanadas de osobuco al Malbec, croquetas de jamón y queso o las clásicas papas rotas con cheddar y panceta, un plan completo para celebrar la fecha en uno de los bares cerveceros más concurridos de Palermo.

Dirección: Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo. Casa Bellucci - salón 1 Casa Belluchi Del Barco Centenera 1699, Parque Chacabuco. CASA BELLUCCI Con motivo del Día de San Patricio, Casa Bellucci se suma a la celebración con una propuesta especial pensada para extender el clima festivo durante toda la jornada del 17 de marzo. Ese día, quienes se acerquen al restaurante con alguna prenda u objeto verde relacionado con Heineken —desde gorras y remeras hasta accesorios— podrán acceder a una promoción 2x1 en cerveza tirada de la marca. La iniciativa invita a brindar en un entorno distendido mientras se disfruta de la carta de la casa, que incluye pizzas al molde cocidas a la leña, pastas caseras y platos de impronta porteña, en una combinación que conecta la tradición cervecera de la fecha con la identidad gastronómica del lugar Dirección: Del Barco Centenera 1699, Parque Chacabuco. Bruce Grill Station - Salón 6 Bruce Grill Station Martín Fierro 3246, Parque Leloir. BRUCE GRILL STATION En el marco del Día de San Patricio, el bar-restaurante Bruce Grill Station celebrará el martes 17 con una promoción especial de 2x1 en cervezas durante toda la jornada, que incluirá pintas de Stella Artois, Patagonia Amber, Bohemian Pilsener, IPA 24.7, Weisse, Hoppy Lager y Corona, una propuesta ideal para brindar al mejor estilo irlandés. Para acompañar, su carta de impronta americana invita a elegir entre imponentes tablas de picadas para compartir, las emblemáticas ribs “El Jefe” con salsa barbacoa casera y cocción ahumada o sus hamburguesas smash elaboradas con blend premium y servidas en pan de papa. Ubicado en pleno Parque Leloir, el espacio recrea el espíritu rústico del Lejano Oeste y se consolidó como un referente gastronómico de la zona oeste por su culto a las brasas y su experiencia estilo steakhouse. Dirección: Martín Fierro 3246, Parque Leloir.