Doble femicidio de Córdoba: dictaron 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta

Fue acusado formalmente por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacios, desaparecido desde el 7 de octubre.

En el marco de la causa por el doble femicidio de Córdoba , la fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacios , quién trasladó al acusado luego del asesinato de Mariel Zamudio y Luna Garnier.

En la jornada del miércoles, Laurta fue imputado por el delito de homicidio criminis causa. Esto quiere decir que el acusado mató al remisero para asegurar la impunidad del siguiente delito, el doble femicidio.

Los restos de Palacios habían sido encontrados a comienzos de la semana en un arroyo cercano a Estación Yeruá , una zona rural ubicada a unos 30 kilómetros de Concordia. En ese entonces se había informado que el cuerpo “ carecía de las extremidades superiores y de la cabeza ” y que se encontraba “ en avanzado estado de descomposición y sin ropa ”.

También, se supo que horas antes del encuentro, Palacios había avisado a su familia que tenía un “traslado ejecutivo” , pero su teléfono se apagó poco después de la medianoche. Pocas horas más tarde, el Toyota Corolla apareció totalmente incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro , en las afueras de Córdoba capital , sobre el camino de las Altas Cumbres .

De acuerdo con las primeras conclusiones de la fiscalía, Laurta habría asesinado al remisero antes de viajar a Córdoba, donde cometió el doble femicidio. La hipótesis principal sostiene que Palacios fue su primera víctima dentro de un plan de fuga y ocultamiento.

Detención y hallazgos clave

El domingo, tras un operativo conjunto entre las policías de Entre Ríos y Córdoba, Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, donde se ocultaba junto a su hijo. En la habitación los agentes hallaron la billetera del remisero y ropa manchada con sangre, que luego fue confirmada como perteneciente a Martín Palacios mediante análisis forense.

Los investigadores no descartan que el acusado haya intentado eliminar rastros del crimen prendiendo fuego el vehículo y desmembrando el cuerpo. La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo y cuándo ocurrió el homicidio.