Triple femicidio de Florencio Varela: el fiscal confirmó que la semana que viene se dictarán las preventivas de los detenidos

El fiscal Adrán Arribas confirmó que durante la jornada llegarán los resultados de las pericias a los celulares.

El fiscal confirmó que la semana que viene se dictarán las prisiones preventivas de los detenidos.

Continúan las repercusiones de la causa del triple femicidio en Florencio Varela donde Brenda del Castillo y Morena Verdi , de 20 años, y Lara Gutiérrez , de 15, fueron halladas descuartizadas en una vivienda del sur del conurbano bonaerense. Este miércoles por la mañana el fiscal Adrián Arribas confirmó que durante la jornada llegarán los resultados de las pericias a los celulares de los detenidos y destacó que la semana que viene se dictarán las prisiones preventivas de los acusados.

Desde la puerta de la fiscalía de San justo, Arribas indicó: “Esta semana vamos hacer una nueva interpretación del hecho y haríamos saber de una nueva imputación a los detenidos”.

De todas maneras, el fiscal de Homicidios de La Matanza remarcó que van a tener que “ indagarlos a todos de nuevo " para poder establecer el nuevo escenario. Según sostuvo, en la causa hay “ 15 identificados” y que en la jornada de este miércoles no se esperan testimoniales, aunque la agenda diaria puede cambiar con el paso de las horas.

Víctor Sotacuro , uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela , volvió a prestar declaración ante el fiscal Adrián Arribas y aseguró que fue una represalia por el robo de “300 o 400 kilos de droga”.

La semana pasada, la declaración de Celeste Magalí González Guerrero , una de las detenidas reveló que Sotacuro , quien hasta ese momento se había presentado como un simple remisero, sería en realidad uno de los líderes de la organización .

Por ese motivo, el acusado volvió a prestar su declaración y dijo que no sabía que iban a matar a Brenda, Morena y Lara. “Nunca entré a la casa donde mataron a las chicas, quiero que revisen todas las cámaras del día del crimen”, aseguró. En su testimonio, sostuvo que fue “utilizado” por Alex Roger Idone Castillo y David Morales Huamani, alias “El Loco David”, y que desconocía el verdadero objetivo de los traslados.

lazaro sotacuro detenido triple femicidio Víctor Sotacuro volvió a prestar declaración ante el fiscal Adrián Arribas y aseguró que fue una represalia por el robo de “300 o 400 kilos de droga”.

Además, relató que el 19 de septiembre manejó un Volkswagen Fox blanco junto a su sobrina Florencia e Idone, creyendo que iban a una fiesta. Mientras tanto, David y “Pequeño J” se movilizaban en una Chevrolet Tracker blanca y un Chevrolet negro.

Sotacuro afirmó que recibió órdenes telefónicas de David para mover la camioneta Tracker desde una cochera en Bajo Flores hasta un pasaje cercano. “Yo no entendía nada, pensaba que era una fiesta”, señaló ante Arribas. Horas más tarde, ya de madrugada, se reencontró con David, “Pequeño J” y un tercer joven “con la ropa manchada y sucia”, aunque aseguró que en ese momento creyó que se habían peleado.

Días después, Idone le ordenó fugarse porque el Fox estaba a su nombre. En ese momento, según su relato, se fue a Once a comprar un pasaje y luego escapó a Bolivia con $600.000 que le habían pagado por el viaje. Fue detenido cuando regresaba por La Quiaca con la intención de entregarse.

La fiscalía lo imputó por homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género, delitos que prevén una pena de prisión perpetua.