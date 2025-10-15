Encontraron el auto de Pablo Laurta: dónde estaba y qué detalles llamaron la atención

El vehículo presentaba algunos daños. Se encontró luego de un trabajo conjunto entre la Policía entrerriana y uruguaya.

Laurta alquil+ó una casa cerca del río, donde estuvo por diez días para entrenar su cruce hacia Concordia.

Tras conocerse las primeras palabras del detenido Pablo Laurta , acusado del doble femicidio de su expareja y exsuegra, se conoció el paradero de su auto.

Laurta planificó su fuga por Salto, aunque sin éxito, según investigaciones en conjunto de la Policía de Entre Ríos y Uruguay. El sospechoso entrenó en kayak en el río Uruguay en la zona de Corralitos , para salir sin ser detectado y dejó su auto en un bosque cercano.

De esta manera, cruzó por agua hacia la zona de Puerto Yeruá (Concordia) para evitar los controles fronterizos. Así, su auto fue encontrado a metros de la playa de Corralitos, oculto sobre una zona boscosa.

El vehículo tenía un vidrio roto y mucha tierra.

Habló Pablo Laurta sobre el doble femicidio de Córdoba: "Todo fue por justicia"

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba, fue trasladado este miércoles desde la Comisaría Segunda de Gualeguaychú rumbo a Concordia para prestar declaración indagatoria. Antes de partir, declaró ante un medio local: “Todo fue por justicia”.

Laurta fue detenido el domingo pasado en Gualeguaychú luego de una investigación que incluyó el secuestro de su hijo y el hallazgo del cuerpo mutilado del chofer Sebastián Martín Palacio. El auto de Palacio había sido incendiado en Córdoba, mientras que el cadáver apareció a la vera de un camino entre Puerto Yeruá y General Campos.