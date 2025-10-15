Encontraron el auto de Pablo Laurta: dónde estaba y qué detalles llamaron la atención

Laurta planificó su fuga por Salto, aunque sin éxito, según investigaciones en conjunto de la Policía de Entre Ríos y Uruguay. El sospechoso entrenó en kayak en el río Uruguay en la zona de Corralitos, para salir sin ser detectado y dejó su auto en un bosque cercano.
Gentileza: Ahora Entre Ríos
De esta manera, cruzó por agua hacia la zona de Puerto Yeruá (Concordia) para evitar los controles fronterizos. Así, su auto fue encontrado a metros de la playa de Corralitos, oculto sobre una zona boscosa.
Allí, había alquilado una casa cerca del río, donde estuvo por diez días para entrenar su cruce hacia Concordia. El vehículo tenía un vidrio roto y mucha tierra.
Laurta fue detenido el domingo pasado en Gualeguaychú luego de una investigación que incluyó el secuestro de su hijo y el hallazgo del cuerpo mutilado del chofer Sebastián Martín Palacio. El auto de Palacio había sido incendiado en Córdoba, mientras que el cadáver apareció a la vera de un camino entre Puerto Yeruá y General Campos.
