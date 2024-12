El agujero de la capa ozono se cerró y señalan que se debe a un interesante fenómeno natural

"Estas perturbaciones, poco frecuentes, suelen alterar las condiciones necesarias para la formación del agujero de ozono", explica Sigal. Para septiembre de este año, el agujero llegó a 15 millones de kilómetros cuadrados y en noviembre llegó a 10 millones.

volcan hunga tonga La erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai en enero de 2022 alteró la química de la estratosfera, Gentileza: National Geographic

El volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vivió una erupción en enero de 2022 y esto supuso una inyección de vapor y dióxido de azufre. Esto alteró la química de la estratosfera y provocó una pérdida del 7% de la capa de ozono, según Sigal. La información fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las previsión tras la erupción del volcán en Tonga era que sus consecuencias climáticas alcanzaran hasta cinco años, con el consecuente calentamiento de la Tierra. En lo que concierne a la capa de ozono, sin embargo, todo indicaría que su impacto empieza a debilitarse, sostiene Sigal.

Según el SMN, en este proceso “el calentamiento global juega un papel paradójico": la troposfera se calienta y la estratosfera tiende a enfriarse, lo que facilita la formación de nubes estratosféricas polares y los procesos químicos que destruyen el ozono.

La protección de la capa de ozono

La acción humana es clave en el cuidado de la capa de ozono y la Argentina ha participado activamente de los esfuerzos globales por su restauración. El país ratificó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa, con dos leyes sancionadas en enero y septiembre de 1990.

Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de clorofluorocarbonos (CFCs), agotadores de la capa de ozono, permitieron que el país cumpliera con las medidas de reducción requeridas globalmente. En 2010 se llegó a la primera fecha de eliminación internacional de algunas de las sustancias controladas por el protocolo, en particular los CFCs, los halones y el tetracloruro de carbono. Durante medio siglo estas sustancias fueron usadas como gases refrigerantes, propelentes de aerosoles y para la limpieza de circuitos electrónicos, entre otros fines.

El Protocolo de Montreal logró eliminar el 99% de estos compuestos a nivel global. “Sin embargo -dice el SMN-, los expertos destacan que la recuperación completa podría extenderse hasta mediados del siglo XXI" y esto depende de la continuidad de las regulaciones y de la evolución del cambio climático.