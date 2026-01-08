En enero la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el esquema de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Desde este viernes 9, millones de personas comienzan a recibir sus primeros haberes del 2026.
Mañana empiezan los depósitos de ANSES correspondientes a enero 2026
El organismo previsional comienza con los cobros del primer mes del año con aumentos y refuerzos extra.
-
Qué trámite tengo que hacer para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES
-
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 8 de enero
El cronograma incluye tanto prestaciones previsionales como asignaciones y planes. Además, los montos llegan con una actualización basada en la inflación de hace dos meses y con un refuerzo adicional para quienes perciben los haberes más bajos.
Monto de las prestaciones de ANSES en enero
Los haberes de enero cuentan con un incremento aplicado a partir de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el índice de precios de meses previos, en este caso de 2,47%. A esto se le suma el bono extraordinario que sigue destinado a los ingresos mínimos.
La jubilación mínima alcanza los $419.299, gracias al haber actualizado más el refuerzo de $70.000. En el caso de la PUAM, el total alcanza los $349.439, mientras que las Pensiones No Contributivas llegan a $314.509.
La jubilación máxima queda fijada en $2.350.453. Ya para las asignaciones, la AUH queda en $125.528 por menor, aunque se deposita el 80% de forma mensual. El resto se libera con la presentación de la libreta. Para hijos con discapacidad, el monto total es de $408.697, con el mismo esquema de cobro.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026
El calendario de enero se divide así:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 12 de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario