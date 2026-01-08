SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de enero 2026 - 13:00

Mañana empiezan los depósitos de ANSES correspondientes a enero 2026

El organismo previsional comienza con los cobros del primer mes del año con aumentos y refuerzos extra.

ANSES se prepara para comenzar con los pagos del mes.

ANSES se prepara para comenzar con los pagos del mes.

El cronograma incluye tanto prestaciones previsionales como asignaciones y planes. Además, los montos llegan con una actualización basada en la inflación de hace dos meses y con un refuerzo adicional para quienes perciben los haberes más bajos.

Informate más
jubilados anses.jpg

Monto de las prestaciones de ANSES en enero

Los haberes de enero cuentan con un incremento aplicado a partir de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el índice de precios de meses previos, en este caso de 2,47%. A esto se le suma el bono extraordinario que sigue destinado a los ingresos mínimos.

La jubilación mínima alcanza los $419.299, gracias al haber actualizado más el refuerzo de $70.000. En el caso de la PUAM, el total alcanza los $349.439, mientras que las Pensiones No Contributivas llegan a $314.509.

La jubilación máxima queda fijada en $2.350.453. Ya para las asignaciones, la AUH queda en $125.528 por menor, aunque se deposita el 80% de forma mensual. El resto se libera con la presentación de la libreta. Para hijos con discapacidad, el monto total es de $408.697, con el mismo esquema de cobro.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

El calendario de enero se divide así:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 12 de enero
  • DNI terminados en 1: 13 de enero
  • DNI terminados en 2: 14 de enero
  • DNI terminados en 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4: 16 de enero
  • DNI terminados en 5: 19 de enero
  • DNI terminados en 6: 20 de enero
  • DNI terminados en 7: 21 de enero
  • DNI terminados en 8: 22 de enero
  • DNI terminados en 9: 23 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias