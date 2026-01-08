Mañana empiezan los depósitos de ANSES correspondientes a enero 2026 + Seguir en









El organismo previsional comienza con los cobros del primer mes del año con aumentos y refuerzos extra.

ANSES se prepara para comenzar con los pagos del mes.

En enero la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el esquema de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Desde este viernes 9, millones de personas comienzan a recibir sus primeros haberes del 2026.

El cronograma incluye tanto prestaciones previsionales como asignaciones y planes. Además, los montos llegan con una actualización basada en la inflación de hace dos meses y con un refuerzo adicional para quienes perciben los haberes más bajos.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las prestaciones de ANSES en enero Los haberes de enero cuentan con un incremento aplicado a partir de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el índice de precios de meses previos, en este caso de 2,47%. A esto se le suma el bono extraordinario que sigue destinado a los ingresos mínimos.

La jubilación mínima alcanza los $419.299, gracias al haber actualizado más el refuerzo de $70.000. En el caso de la PUAM, el total alcanza los $349.439, mientras que las Pensiones No Contributivas llegan a $314.509.

La jubilación máxima queda fijada en $2.350.453. Ya para las asignaciones, la AUH queda en $125.528 por menor, aunque se deposita el 80% de forma mensual. El resto se libera con la presentación de la libreta. Para hijos con discapacidad, el monto total es de $408.697, con el mismo esquema de cobro.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 El calendario de enero se divide así: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

