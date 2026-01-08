Qué trámite tengo que hacer para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Este apoyo económico se entrega al inicio de cada ciclo lectivo con el fin de ayudar a cubrir los gastos escolares y su monto supera los $80.000.

El pago se acredita de forma automática con la presentación de la Libreta AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) está preparando su calendario de pagos correspondiente a enero 2026 . En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,47% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Este mes, sus titulares también podrán acceder a la Ayuda Escolar Anual , un bono de pago único que se cobra por cada menor en edad escolar , desde el jardín hasta el nivel secundario. ¡Conocé cómo solicitarlo!

Pueden acceder a este beneficio aquellas personas que tienen hijos a cargo que concurran a la escuela (ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal) y que reciban la Asignación Familiar por Hijo/Hijo con Discapacidad o la Asignación Universal por Hijo/Hijo con Discapacidad .

Por su parte, el menor debe tener entre 45 días y 17 años inclusive. Y se debe demostrar con la certificación de alumno regular que asiste de forma activa a algún establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial.

Sin embargo, si el hijo presenta alguna discapacidad, no hay límites de edad para el cobro. El único requisito es que se pueda comprobar la asistencia a algún centro de aprendizaje oficial o especial (público o privado), que reciba apoyo de maestros particulares, concurra a talleres protegidos o de formación laboral, o reciba alguna rehabilitación.

auh-infancias.jpg

Monto de la Ayuda Escolar Anual de ANSES en 2026

La Ayuda Escolar Anual es una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar. Su propósito es ayudar a solventar todo lo que respecta a gastos escolares, como la compra de útiles, uniformes o transporte.

Por decisión del Gobierno Nacional, el monto de este beneficio es de $85.000 por cada menor escolarizado.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES, paso a paso

Para solicitar este pago, es necesario presentar la Libreta AUH. Este es un formulario obligatorio que debe completar el titular de la prestación para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES, donde se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

El trámite puede hacerse a través de "mi ANSES" (utilizando la app o ingresando a la web del organismo), y el único formulario válido para completar es el que se genera por esa plataforma.

También, podés presentarla en alguna oficina de atención presencial de la entidad sin turno previo.

Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimí el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y sellos requeridos. Sacá una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Volvé a solicitar el acceso a "mi ANSES", seleccioná la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguí las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

Además, con este documento, también podrás acceder al monto retenido de la prestación. Todos los meses, la entidad reserva el 20% del valor de la AUH y lo abona todo junto con este trámite.