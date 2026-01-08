Cómo saber si me corresponde un extra de ANSES de $108.000 en enero 2026

Conocé los valores, tras el aumento del 2,5%, según la inflación de noviembre y la retención del 20% por parte del organismo.

Se trata de un beneficio que pueden recibir aquellos que ya cobran la Asignación Universal por Hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en enero los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán montos actualizados, conforme al régimen de movilidad vigente , definido por el Decreto 274/2024 y basado en la evolución de la inflación, lo que permite ajustar los ingresos desde el inicio del año para millones de familias.

En ese contexto, el organismo también confirmó la continuidad de la Prestación Alimentar para los titulares de la AUH , un beneficio complementario que, aunque no se actualiza de forma automática, continúa siendo clave para garantizar el acceso a alimentos esenciales.

De acuerdo con lo informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el incremento dispuesto es del 2,5% y se basa en el índice de inflación de noviembre publicado por el INDEC . Este ajuste forma parte del mecanismo de actualizaciones periódicas, que busca resguardar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al aumento del costo de vida.

Cabe señalar que ANSES no liquida mensualmente el total de la prestación, ya que retiene el 20% del monto hasta que el titular presente la Libreta AUH , documento que certifica la asistencia escolar, los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación.

En este marco, los importes quedan fijados en $125.518 para la Asignación Universal por Hijo, $408.705 para la AUH por Discapacidad, $62.765 para la Asignación Familiar por Hijo y $204.361 para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos

A estos montos se suma la Tarjeta Alimentar, un beneficio que no está incluido dentro del esquema de actualizaciones periódicas, pero que continúa vigente como un apoyo fundamental para las familias que perciben la AUH.

Según la cantidad de hijos a cargo, los importes se establecen en $52.250 para las familias con un hijo, $81.936 para aquellas con dos hijos y $108.062 para los hogares con tres hijos o más.

Para confirmar la posibilidad de acceso al beneficio se debe acceder a la web siguiendo los pasos:

Acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL o DNI junto a la Clave de la Seguridad Social.

Ingresar al menú principal y seleccionar el apartado “ Consultar ”.

La aplicación desplegará la información sobre si el usuario es beneficiario del pago en el período actual.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Organizado según la terminación del DNI, establece las fechas en las que se acreditarán las prestaciones como Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Asignación Familiar por Hijo. El calendario arranca el 9 de enero y se extiende hasta el 22 de enero: