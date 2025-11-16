El calendario de pagos de ANSES se verá afectado por los feriados: qué pasará con los pagos del viernes 21 de noviembre 2025







La reprogramación del organismo previsional modificó las fechas de cobro y revisa las acreditaciones previstas para el anteúltimo mes del año.

Ya podés conocer como queda modificado el cronograma de ANSES para el mes de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el esquema habitual de acreditaciones sufrirá ajustes, por el feriado del viernes 21 de noviembre de 2025. La modificación va a impactar en jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones, que van a tener que volver a consultar su fecha asignada.

El organismo mantiene el esquema que publicó previamente, aunque algunas acreditaciones pasarán a ser pagadas durante los días posteriores. Esto hace que quienes dependan del cobro tengan que volver a revisar el calendario del anteúltimo mes del año.

ANSES.jpg Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025 Durante noviembre las prestaciones reciben un incremento del 2,08%, que se suma al bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben ingresos bajos. Con esta actualización, el monto total para la jubilación mínima es de $403.085,39.

Las jubilaciones y pensiones que no lleguen a ese monto reciben un refuerzo proporcional hasta llegar a ese piso. En el mes de noviembre, los importes quedan de esta manera:

PUAM: $336.468,31

Pensión por Invalidez y Vejez (No Contributivas): $303.159,77

Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39

AUH: $119.691

AUH con discapacidad: $389.733

Asignación Familiar por Hijo: $59.851

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $194.873 Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025 Con el feriado del 21, el cronograma queda de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8: 20/11

DNI 9: 20/11 Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11 Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8: 20/11

DNI 9: 25/11 Asignación por Embarazo Según el mismo orden que AUH: del 10/11 al 25/11 según terminación de DNI. Asignación por Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 10/11

DNI 2 y 3: 11/11

DNI 4 y 5: 12/11

DNI 6 y 7: 13/11

DNI 8 y 9: 14/11 Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento) Primera quincena: 12/11 al 10/12

Segunda quincena: 26/11 al 10/12 Pensiones No Contributivas DNI 0 y 1: 10/11

DNI 2 y 3: 11/11

DNI 4 y 5: 12/11

DNI 6 y 7: 13/11

DNI 8 y 9: 14/11 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12 Desempleo Plan 1 DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11 Desempleo Plan 2 Todas las terminaciones: 30/10 al 10/11

Temas ANSES