La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el esquema habitual de acreditaciones sufrirá ajustes, por el feriado del viernes 21 de noviembre de 2025. La modificación va a impactar en jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones, que van a tener que volver a consultar su fecha asignada.
El calendario de pagos de ANSES se verá afectado por los feriados: qué pasará con los pagos del viernes 21 de noviembre 2025
La reprogramación del organismo previsional modificó las fechas de cobro y revisa las acreditaciones previstas para el anteúltimo mes del año.
-
-
El organismo mantiene el esquema que publicó previamente, aunque algunas acreditaciones pasarán a ser pagadas durante los días posteriores. Esto hace que quienes dependan del cobro tengan que volver a revisar el calendario del anteúltimo mes del año.
Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025
Durante noviembre las prestaciones reciben un incremento del 2,08%, que se suma al bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben ingresos bajos. Con esta actualización, el monto total para la jubilación mínima es de $403.085,39.
Las jubilaciones y pensiones que no lleguen a ese monto reciben un refuerzo proporcional hasta llegar a ese piso. En el mes de noviembre, los importes quedan de esta manera:
-
PUAM: $336.468,31
Pensión por Invalidez y Vejez (No Contributivas): $303.159,77
Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39
AUH: $119.691
AUH con discapacidad: $389.733
Asignación Familiar por Hijo: $59.851
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $194.873
Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025
Con el feriado del 21, el cronograma queda de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
-
DNI 0: 10/11
DNI 1: 11/11
DNI 2: 12/11
DNI 3: 13/11
DNI 4: 14/11
DNI 5: 17/11
DNI 6: 18/11
DNI 7: 19/11
DNI 8: 20/11
DNI 9: 20/11
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
-
DNI 0 y 1: 20/11
DNI 2 y 3: 25/11
DNI 4 y 5: 26/11
DNI 6 y 7: 27/11
DNI 8 y 9: 28/11
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
-
DNI 0: 10/11
DNI 1: 11/11
DNI 2: 12/11
DNI 3: 13/11
DNI 4: 14/11
DNI 5: 17/11
DNI 6: 18/11
DNI 7: 19/11
DNI 8: 20/11
DNI 9: 25/11
Asignación por Embarazo
Según el mismo orden que AUH: del 10/11 al 25/11 según terminación de DNI.
Asignación por Prenatal y Maternidad
-
DNI 0 y 1: 10/11
DNI 2 y 3: 11/11
DNI 4 y 5: 12/11
DNI 6 y 7: 13/11
DNI 8 y 9: 14/11
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)
-
Primera quincena: 12/11 al 10/12
Segunda quincena: 26/11 al 10/12
Pensiones No Contributivas
-
DNI 0 y 1: 10/11
DNI 2 y 3: 11/11
DNI 4 y 5: 12/11
DNI 6 y 7: 13/11
DNI 8 y 9: 14/11
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
-
Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12
Desempleo Plan 1
-
DNI 0 y 1: 20/11
DNI 2 y 3: 25/11
DNI 4 y 5: 26/11
DNI 6 y 7: 27/11
DNI 8 y 9: 28/11
Desempleo Plan 2
-
Todas las terminaciones: 30/10 al 10/11
