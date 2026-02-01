El calor extremo vuelve al AMBA y hay alerta por tormentas en 12 provincias: cuáles son y cómo sigue el clima en la primera semana de febrero + Seguir en









El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus advertencias por altas temperaturas para este domingo.

El calor, com temperaturas que superarán los 34° en la primera semana de febrero en el AMBA. BBC

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el calor y las altas temperaturas serán los protagonistas en la semana que da comienzo al mes de febrero, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En tanto, rige una alerta en 12 provincias por lluvias y tormentas intensas.

Clima: el pronóstico del tiempo para el AMBA en la primera semana de febrero Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empezará febrero con una seguidilla de días calurosos y poca probabilidad de lluvias. Se esperan máximas por encima de los 30° durante la semana y cielo mayormente despejado o con nubosidad variable, tanto en la Ciudad como en el conurbanobonaerense.

Para este domingo, por ejemplo, se proyectan entre 22° y 31°, y la tendencia de calor se mantiene con valores similares o superiores en los días siguientes. Frente a estas condiciones, se recomienda hidratación constante y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad.

El lunes, que se espera un cielo mayormente nublado, el termómetro pegará un salto, con valores térmicos que oscilarán los 23 y 34 grados. En tanto, para el martes se mantendrá la nubosidad y las temperaturas irán de los 24 a los 33 grados.

CALOR TEMPERATURA CLIMA PLAZA PARQUE.jpg Las altas temperaturas arremeten en la primera semana de febrero. Télam Alerta por tormentas en 12 provincias del país Por su parte, el clima se presenta más inestable en gran parte del interior. El SMN emitió alertas meteorológicas por tormentas que afectan a doce provincias, especialmente en el norte del país. Entre ellas están Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, parte de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza bajo alerta amarilla.

Otros sectores de Tucumán y sur de Catamarca con aviso naranja, lo que implica posibilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica y ráfagas intensas. Ante este escenario, el organismo recomienda seguir las indicaciones de las autoridades, permanecer en lugares cerrados y estar atentos a posibles inundaciones o caída de objetos por el viento. Cosecha Tormenta Santa Rosa Varias zonas del interior bajo alerta por tormentas. Recomendaciones del SMN ante el calor y temperaturas extremas Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

