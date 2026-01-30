Vuelven las lluvias al AMBA: a qué hora será y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada agradable a la espera de la vuelta de las lluvias, luego de varios días con máximas de 30 grados. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas en varios puntos del país.

Este viernes la máxima es de 30 grados en el AMBA. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este viernes una máxima de 30 grados, similar al resto de la semana, a la espera de la vuelta del agua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias para 11 provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó para este viernes marcas entre los 23 y 30 grados, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y de chaparrones para la noche (10% al 40%).

El sábado las marcas descenderán a 22 y 29 grados, con el cielo algo nublado, y el domingo la máxima llegará a 31 grados. Por su parte, los primeros días de la semana próxima las temperaturas llegarán a una franja entre los 32 y 34 grados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2017188985299185959&partner=&hide_thread=false 30 ENE I #Alertas para hoy:



Temperaturas extremas: #Calor

Efecto alto a extremo en la salud

Efecto moderado a alto en la salud

Efecto leve a moderado en la salud pic.twitter.com/ikG9kgSUAp — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 30, 2026 Alerta meteorológica por tormentas y lluvias: la provincias afectadas El SMN indicó alertas por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, norte de Mendoza, oeste de La Pampa, Río Negro y este de Neuquén (amarilla). La región contará actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas superiores a los 60 km/h, con precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.





Por su lado, también rige una alerta naranja en el sur de Mendoza y oeste de Neuquén, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 70 mm. Por su parte, Tierra del Fuego recibirá lluvias acumuladas entre 10 y 20 mm.