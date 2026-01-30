El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este viernes una máxima de 30 grados, similar al resto de la semana, a la espera de la vuelta del agua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias para 11 provincias.
Vuelven las lluvias al AMBA: a qué hora será y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una jornada agradable a la espera de la vuelta de las lluvias, luego de varios días con máximas de 30 grados. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas en varios puntos del país.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este viernes marcas entre los 23 y 30 grados, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y de chaparrones para la noche (10% al 40%).
El sábado las marcas descenderán a 22 y 29 grados, con el cielo algo nublado, y el domingo la máxima llegará a 31 grados. Por su parte, los primeros días de la semana próxima las temperaturas llegarán a una franja entre los 32 y 34 grados.
Alerta meteorológica por tormentas y lluvias: la provincias afectadas
El SMN indicó alertas por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, norte de Mendoza, oeste de La Pampa, Río Negro y este de Neuquén (amarilla). La región contará actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas superiores a los 60 km/h, con precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.
