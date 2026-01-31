El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este sábado una máxima de . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para 11 provincias.
Máximas de 34 grados en el AMBA y alerta amarilla por tormentas en 11 provincias: cómo seguirá el clima el fin de semana
El AMBA encara una jornada ligeramente nublada. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para diversas provincias a lo largo del país.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Las marcas para este sábado se ubican entre los 22 y 29 grados, con la jornada ligeramente nublada. El domingo se espera que las térmicas se ubiquen entre los 21 y 31 grados y la semana próxima aguarda mínimas cercanas a los 24 grados y máximas que llegarían hasta los 34.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro. El área será afectada por tormentas de variada intensidad con actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de más de 60 km/h y una precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.
Por otra parte, una gran porción de Mendoza junto al sureste de San Juan aguardan por actividad más intensa, por una alerta naranja. Así, las ráfagas podrían superar los 90 km/h y la lluvia acumulada llegaría entre 40 y 70 mm.
