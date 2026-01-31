EEUU consigue que la rusa Lukoil venda activos a compañía estadounidense, pero hay cautela de petroleras para invertir en Venezuela + Seguir en









También consiguieron reducir las exportaciones rusas de combustibles. Exxon y Chevron aún no definieron sus movimientos en el país sudamericano.

La compañía rusa Lukoil se desprenderá de activos por u$s22.000 millones.

Estados Unidos consigue novedades de su ajedrez geopolítico por la energía a escala global. Por un lado, la presión sobre los combustibles rusos comienzan a surtir efecto al garantizarse la cesión de una serie de activos de Lukoil a una firma norteamericana. Sin embargo, y a pesar de la presentación de incentivos, las firmas líderes en petróleo aún no desembarcan masivamente a Venezuela.

El sector energético ruso viene sufriendo desde las sanciones impuestas por Estados Unidos. La presión sobre compradores clave como Taiwán, India y Venezuela generó un cambio en el comportamiento del mercado, con mayor cautela por parte de los importadores, según operadores y analistas del sector. Rusia suele exportar entre 1,4 y 1,5 millones de toneladas métricas de nafta por mes, aunque en enero de este año terminaría en torno a las 600.000 toneladas.

Junto a ello, esta semana la petrolera rusa Lukoil -líder energético a nivel global- anunció un acuerdo con la firma de inversión estadounidense Carlyle para la venta de sus activos internacionales, en el marco del proceso de desinversión forzado impuesto desde el 22 de octubre por EEUU como mecanismo de presión por el conflicto bélico que sostiene con Ucrania. El convenio contempla la venta de Lukoil International GmbH, tenedora de los activos de la compañía fuera de Rusia, con excepción de sus posesiones ubicadas en Kazajistán. Por su parte, el estado búlgaro consiguió quedarse con los activos de la empresa rusa en su territorio.

Exxon Chevron El plan de Trump para que Exxon y Chevron inviertan u$s100.000 millones aún no surtió efecto. Se estima que el desprendimiento implica activos equivalentes a al menos u$s22.000 millones. Aunque el acuerdo está sujeto a la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las acciones de Lukoil subieron más del 3% por el anuncio en la Bolsa de Moscú.

Chevron y Exxon, cautelosos con la inversión en Venezuela La gestión de Donald Trump observa los movimientos en otro destino clave: Venezuela, donde parece haberse garantizado la afinidad de la gestión local, estimulada aún más con la llegada de Laura Dogu, de la Oficina de Asuntos Externos para ese país. La meta norteamericana es que sus firmas petroleras inviertan u$s100.000 millones para "reconstruir la industria petrolera" del país y así explotar el potencial energético de la región.

Sin embargo, las principales firmas apuntan a largo plazo. Una de ellas es Chevron, la única compañía estadounidense de gran envergadura con activos en Venezuela. Su intención en primera instancia era aumentar la producción hasta en un 50% con financiamiento proveniente de sus inversiones ya existentes en el país, pero su CEO, Mike Wirth, aseguró que "deben esperar que sigamos centrados en el valor y la disciplina de capital". "Es un gran recurso que tiene la oportunidad de convertirse en una parte más considerable de nuestra cartera en el futuro. Pero también necesitamos ver estabilidad en el país. Necesitamos tener confianza en el régimen fiscal". Por su parte, el CEO de Exxon, Darren Woods, valoró que "la administración Trump se haya comprometido a abordar el problema de las estructuras fiscales vigentes y legales", pero recordó que por el momento "no se puede invertir".