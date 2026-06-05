Nueva exención de la VTV en junio: ¿qué autos ya no están obligados a hacer la verificación?

La Verificación Técnica Vehicular sigue siendo obligatoria, pero durante 2026 existen varias excepciones que permiten evitar el trámite, no pagar o pagarlo con descuento.

Vehículos nuevos, jubilados y personas con discapacidad pueden acceder a exenciones o beneficios especiales en la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) continúa siendo uno de los controles obligatorios más importantes para circular legalmente, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es comprobar que los vehículos se encuentren en condiciones mecánicas adecuadas para transitar las calle de forma segura y respetar las normas ambientales vigentes.

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Sin embargo, no todos los conductores están obligados a realizar el trámite. Durante 2026 existen diferentes exenciones y beneficios que alcanzan a algunos vehículos y grupos específicos de personas.

La normativa vigente establece que algunos vehículos no están obligados a realizar la VTV durante 2026, debido a su antigüedad o características particulares. Entre los principales casos de exención se encuentran:

La medida busca concentrar los controles en los autos que tengan un mayor desgaste mecánico, ya que hay más probabilidades de detectar fallas vinculadas a la seguridad vial. En el caso de los automóviles nuevos, se considera que en los primeros años de uso presentan un riesgo mecánico considerablemente menor, por lo que no resulta necesario exigir controles inmediatos.

Las motocicletas también cuentan con un beneficio similar. Quienes adquirieron una unidad nueva durante el último año no necesitan realizar la inspección hasta cumplir el plazo establecido por la normativa.

VTV.jpg TV Pública

Requisitos de antigüedad y kilometraje para zafar del trámite en CABA y Provincia

Uno de los cambios más importantes implementados durante 2026 está relacionado con los plazos para realizar la primera inspección.

Según la normativa actual, los vehículos 0 km deberán efectuar la primera VTV cuando se cumpla alguna de estas condiciones:

cuatro años desde la fecha de patentamiento

alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos

Una vez superada esa instancia, el esquema de controles queda dividido según la antigüedad y el kilometraje de cada vehículo. Los plazos vigentes son:

vehículos entre 4 y 8 años: control cada dos años

vehículos con más de 8 años: control anual

vehículos con más de 80.000 kilómetros: control anual obligatorio

Autos Automóvil Vehículo VTV Mantenimiento

Exenciones especiales: ¿qué pasa con los jubilados y las personas con discapacidad?

Además de las excepciones vinculadas a la antigüedad de los vehículos, existen beneficios específicos destinados a las personas con discapacidad, donde pueden acceder a la exención total del pago de la VTV siempre que cuenten con la documentación correspondiente.

Los requisitos incluyen:

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

titularidad del vehículo o acreditación correspondiente

cumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisdicción

Los jubilados y pensionados también cuentan con ventajas especiales, aunque las condiciones varían según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a la exención quienes:

tengan más de 65 años

perciban el haber mínimo

posean un vehículo exento del impuesto de radicación

En la provincia de Buenos Aires, el beneficio alcanza a:

jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos

adultos mayores de 65 años bajo las condiciones establecidas

Algunos sectores pueden acceder a descuentos parciales sobre el valor del trámite. Entre quienes reciben una bonificación del 50% están:

vehículos con más de 20 años de antigüedad

taxis habilitados

remises habilitados

transportes escolares registrados

jubilados y pensionados alcanzados por la normativa provincial

Aunque la VTV sigue siendo un requisito obligatorio para la mayoría de los conductores, las excepciones permiten que miles de personas y vehículos queden liberados del trámite o del pago. Por eso, antes de sacar turno, conviene revisar si el vehículo cumple con alguna de las condiciones que habilitan una exención.