Hacer este trámite es fundamental para evitar multas elevadas

La VTV sigue siendo un requisito obligatorio para circular en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Conocé los costos y cuándo la tenés que hacer

La VTV permite comprobar que los vehículos se encuentran en condiciones seguras para circular.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) sigue siendo uno de los trámites más importantes para los conductores argentinos. Su objetivo principal es garantizar que los vehículos circulen en condiciones mecánicas adecuadas y reducir el riesgo de accidentes provocados por fallas técnicas.

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Durante 2026, tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reforzaron los controles en rutas, autopistas y accesos. No contar con la verificación al día puede derivar en multas de alto valor económico y en otros problemas administrativos . Por eso, mantener este trámite al día es fundamental para evitar sanciones y circular con tranquilidad.

La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio que evalúa el estado general de un vehículo para determinar si puede circular de manera segura. El objetivo es detectar posibles fallas mecánicas, problemas de seguridad o niveles de contaminación superiores a los permitidos por la normativa vigente.

Durante la inspección se revisan distintos aspectos relacionados con el funcionamiento y la seguridad del auto:

luces bajas, altas, intermitentes y de posición

sistema de frenos

suspensión y dirección

neumáticos

emisión de gases contaminantes

chasis y estructura general

matafuegos y elementos de seguridad obligatorios

La aprobación de la VTV certifica que el vehículo cumple con los estándares mínimos exigidos para circular en la vía pública.

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Cuánto sale la verificación

Durante junio de 2026 entraron en vigencia nuevos valores para realizar la VTV en la provincia de Buenos Aires. Las tarifas actualizadas incluyen IVA, gastos administrativos y la entrega de la oblea correspondiente.

Los montos vigentes son:

autos particulares: $96.968

motos: $36.469

En la Ciudad de Buenos Aires los valores son similares.

Existen algunos grupos que pueden acceder a beneficios especiales, descuentos o incluso realizar el trámite de forma gratuita. Entre los exentos se encuentran:

personas con discapacidad titulares del vehículo

vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad

vehículos oficiales

ambulancias

unidades de bomberos

También pueden acceder a una bonificación del 50%:

jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos

vehículos con más de 20 años de antigüedad

taxis y remises habilitados

transportes escolares registrados

Para obtener estos beneficios es necesario presentar la documentación correspondiente al momento de realizar el trámite.

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Monto de la multa por no hacerla

Circular sin la VTV vigente constituye una infracción grave y puede generar sanciones económicas muy elevadas.

En la provincia de Buenos Aires, las multas por esta falta parten desde aproximadamente $664.500 y pueden alcanzar los $2.215.000 en los casos más graves o ante reincidencias. En la Ciudad de Buenos Aires, la infracción ronda actualmente los $380.000.

Además de la sanción económica, no tener la verificación al día puede provocar otras complicaciones:

retención de documentación

inconvenientes en controles de tránsito

dificultades para vender el vehículo

problemas administrativos

posibles descuentos de puntos en el sistema de scoring

Cuándo tengo que hacer la VTV

Durante 2026 se implementaron cambios importantes en los plazos para realizar la verificación.

Los vehículos 0 km deben efectuar la primera inspección a los cuatro años desde el patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos. Luego de esa primera revisión, los controles se realizan de acuerdo con la antigüedad y el kilometraje del vehículo:

vehículos entre 4 y 8 años: cada dos años

cada dos años vehículos con más de 8 años o más de 80.000 kilómetros: una vez por año

También existe un cronograma anual según la terminación de la patente. Durante junio de 2026 deben realizar el trámite los vehículos cuya patente finalice en 6, que tienen tiempo hasta el 30 de junio para completar la verificación.

El cronograma continúa de la siguiente manera: