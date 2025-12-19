Cada año, el mundo natural realiza un concurso en el que se ofrecen momentos cómicos e inesperados de distintos animales que capturan la atención de los fotógrafos del mundo. En este contexto, se anunciaron los ganadores de los premios Nikon de la vida silvestre del 2025.
Premios Nikon de la vida silvestre 2025: las fotos de animales más divertidas
Los organizadores recibieron la cifra récord de 10.000 candidaturas de 109 países, el número más alto en los 10 años de historia del concurso.
Las mejores fotos del concurso vida silvestre
El premio mayor de este año otorgado por Nikon quedó en manos del fotógrafo británico Mark Meth-Cohn, gracias a una imagen que muestra a un gorila dando saltos, haciendo piruetas y “bailando” en un claro del bosque, una escena que sedujo al jurado por su potencia visual y su costado lúdico.
El fotógrafo, que pasó cuatro días recorriendo montañas cubiertas de niebla en busca de familias de gorilas en Ruanda, contó que el gorila “estaba dando piruetas, volteretas y patadas altas. Ver su actuación fue pura alegría”.
Otro de los ganadores, en la categoría de junior para menores de 16 años, fue para Grayson Bell. El joven fotógrafo tomó la foto mientras registraba ranas verdes en el estado de Maine, en Estados Unidos.
“Se la mostré a mis padres y a ellos también les encantó y se convirtió en una de mis fotos favoritas”, contó Bell, quien agregó: “Todos pensamos que parecía que una rana estaba intentando bautizar a la otra”.
En tanto, el premio a Fotógrafa Joven, para participantes menores de 25 años, quedó en manos de Paula Rustemeier, de los Países Bajos, con la imagen “A la pista de baile”.
En la foto, dos zorros rojos parecen entregarse al juego y al movimiento. “Es imposible no reírse al ver a los zorros jugar con sus peculiares personalidades”, expresó la autora tras recibir el reconocimiento.
Otras fotos cómicas
¿Dónde está mi nido? - Alison Tuck
Ardilla despeinada en Canadá - Christy Grinton
El oso fotogénico - Valtteri Mulkahainen
