Premios Nikon de la vida silvestre 2025: las fotos de animales más divertidas + Seguir en









Los organizadores recibieron la cifra récord de 10.000 candidaturas de 109 países, el número más alto en los 10 años de historia del concurso.

Águila marina de Steller en la nieve de Japón Annette Kirby

Cada año, el mundo natural realiza un concurso en el que se ofrecen momentos cómicos e inesperados de distintos animales que capturan la atención de los fotógrafos del mundo. En este contexto, se anunciaron los ganadores de los premios Nikon de la vida silvestre del 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta oportunidad, los organizadores recibieron la cifra récord de 10.000 candidaturas de 109 países, el número más alto en los 10 años de historia del concurso.

Las mejores fotos del concurso vida silvestre El premio mayor de este año otorgado por Nikon quedó en manos del fotógrafo británico Mark Meth-Cohn, gracias a una imagen que muestra a un gorila dando saltos, haciendo piruetas y “bailando” en un claro del bosque, una escena que sedujo al jurado por su potencia visual y su costado lúdico.

El fotógrafo, que pasó cuatro días recorriendo montañas cubiertas de niebla en busca de familias de gorilas en Ruanda, contó que el gorila “estaba dando piruetas, volteretas y patadas altas. Ver su actuación fue pura alegría”.

gorila piruetas Un gorila hace piruetas en Ruanda. Mark Meth Cohn Otro de los ganadores, en la categoría de junior para menores de 16 años, fue para Grayson Bell. El joven fotógrafo tomó la foto mientras registraba ranas verdes en el estado de Maine, en Estados Unidos.

“Se la mostré a mis padres y a ellos también les encantó y se convirtió en una de mis fotos favoritas”, contó Bell, quien agregó: “Todos pensamos que parecía que una rana estaba intentando bautizar a la otra”. ranas-bautismo Las ranas verdes fueron fotografiadas en Maine, Estados Unidos. Grayson Bell En tanto, el premio a Fotógrafa Joven, para participantes menores de 25 años, quedó en manos de Paula Rustemeier, de los Países Bajos, con la imagen “A la pista de baile”. En la foto, dos zorros rojos parecen entregarse al juego y al movimiento. “Es imposible no reírse al ver a los zorros jugar con sus peculiares personalidades”, expresó la autora tras recibir el reconocimiento. tres-zorros-riendo Tres zorros juegan en la arena. Paula Rustemeier Otras fotos cómicas ¿Dónde está mi nido? - Alison Tuck allison tuck Ardilla despeinada en Canadá - Christy Grinton ardilla-despeinada Una ardilla despeinada en Canadá. Christy Grinton El oso fotogénico - Valtteri Mulkahainen el-oso-fotogenico Un oso pardo sonríe a la cámara con los dientes al descubierto. Valtteri Mulkahainen

Temas animales