ANSES aumentó las asignaciones familiares: cuánto cobra cada familia en abril 2026

Conocé cómo funciona el calendario de pagos del organismo de acuerdo a los aumentos registrados en el último período.

ANSES distribuye los pagos de manera escalonada según el tipo de prestación para así organizar el cobro de cada grupo dentro del calendario de abril.

El esquema de asignaciones que administra la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES) presenta nuevos valores en abril. El ajuste del 2,9% modifica tanto los montos como los topes de ingresos, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación.

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La actualización surge de la Resolución 79/2026, que establece cambios sobre los importes vigentes hasta marzo. El mecanismo incluye un criterio de redondeo hacia arriba cuando aparecen decimales, lo que ajusta cada prestación a números enteros.

El sistema también incorpora condiciones vinculadas a los ingresos del grupo familiar. El límite individual de $2.801.551 define la exclusión automática del beneficio , incluso en casos donde el ingreso total del hogar no supera el máximo general permitido.

Los valores actualizados abarcan tanto asignaciones mensuales como pagos únicos. Las cifras vigentes determinan el ingreso que recibe cada familia según su situación particular , con diferencias según tipo de prestación y nivel de ingresos.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo

$136.666 por hijo Pago directo AUH (80%): $109.332,80

$109.332,80 Retención mensual (20%): se acumula hasta presentar Libreta AUH

El esquema de AUH mantiene el sistema de retención. El organismo retiene un 20% del monto mensual hasta la presentación de la documentación obligatoria, lo que condiciona el cobro total del beneficio.

Las asignaciones por hijo con discapacidad presentan escalas según ingresos del grupo familiar:

Hasta $1.028.268: $222.510,62

$222.510,62 Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28

$157.411,28 Desde $1.508.055,01: $99.346,86

El esquema contempla diferencias por nivel de ingresos. El monto disminuye a medida que crece el ingreso familiar, lo que establece una distribución segmentada del beneficio.

Las asignaciones por prenatal y maternidad también registran valores actualizados:

Tramo más bajo: $68.340,01

Tramo más alto: $14.385,42

Los pagos únicos se ajustan bajo el mismo criterio de movilidad:

Nacimiento : $79.659,01

: $79.659,01 Adopción : $476.267,51

: $476.267,51 Matrimonio : $119.274,48

: $119.274,48 Cónyuge: $16.580,28

El programa Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos vigentes. El beneficio no presenta cambios en abril y conserva los valores establecidos desde mayo de 2024, con acreditación automática junto a la AUH.

Los valores de la Tarjeta Alimentar se distribuyen según cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

El alcance del programa incluye a titulares de AUH, Asignación por Embarazo y pensiones no contributivas con hijos. El pago se acredita de forma automática sin necesidad de gestión adicional, lo que garantiza su cobro mensual.

ANSES

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

El cronograma de pagos organiza las fechas según terminación de DNI y tipo de prestación. El esquema permite identificar el día exacto de cobro para cada beneficiario, lo que ordena la acreditación a lo largo del mes.

Jubilados que perciben la mínima

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas