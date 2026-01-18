AUH de ANSES: por qué el 22 de enero de 2026 es una fecha clave + Seguir en









El organismo definió el cronograma de cobro para enero de 2026, con fechas organizadas según la terminación del DNI de cada titular.

Qué pasa el 22 de enero de 2026 para los beneficiarios de la AUH de ANSES.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa siendo una gran ayuda económica para muchas familias. Durante enero de 2026, el organismo mantiene el esquema habitual de pagos según la terminación del DNI, mientras se acerca una nueva actualización del monto prevista para febrero, en el marco de la fórmula de movilidad vigente.

Durante enero de 2026, la AUH recibió un nuevo aumento por movilidad, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025. Esta actualización forma parte del esquema de ajustes mensuales que aplica ANSES, con el objetivo de acompañar la evolución de la inflación y preservar el poder adquisitivo de las familias beneficiarias.

auh anses.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pago de AUH enero 2026 ANSES estableció el calendario de pagos de la AUH para enero de 2026 de acuerdo con la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 Durante enero de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) mantiene un valor de $125.518 por hijo y de $408.705 en el caso de hijos con discapacidad. Se trata de montos brutos, ya que ANSES retiene de manera mensual el 20% de la prestación, suma que se acumula y se paga posteriormente cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación correspondientes.

A partir de febrero de 2026, la AUH recibirá una nueva actualización cercana al 2,8%, en línea con el ajuste por inflación previsto en la fórmula de movilidad. Con este incremento, los montos estimados pasarían a ubicarse en torno a los $129.000 por hijo y cerca de $420.000 por hijo con discapacidad. De todos modos, los valores definitivos serán confirmados oficialmente por ANSES en los próximos días.

