El estremecedor relato de la abuela influencer asaltada en San Isidro: "Sabían todo de mí y de mis movimientos"

Mónica Mancini contó cómo la sorprendieron en su casa tras volver de Barcelona. “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, declaró ante la Justicia.

Mónica Mancini declaró ante la Justicia y reconstruyó el violento asalto que sufrió en su casa de Martínez . La abuela influencer de 82 años relató cómo la sorprendieron de noche, cómo la amenazaron y cómo los delincuentes utilizaron información de sus redes sociales para intimidarla durante el ataque.

El hecho ocurrió el 9 de enero, pocas horas después de regresar de un viaje a Barcelona. Esa misma noche, la mujer publicó en su cuenta de Instagram que estaba de vuelta en el país. Más tarde, cuando ya se había acostado, comenzaron los ruidos. “Ese día que llegué, subí una historia a mi cuenta diciendo que estaba volviendo al país. Alrededor de las 23 horas , apenas me acosté en el dormitorio, sentía voces en el techo , unos ruidos raros difíciles de identificar”, declaró ante el fiscal Patricio Ferrari.

La situación se volvió inmediata y violenta. Un delincuente armado con un cuchillo la empujó al piso. En su testimonio, Mancini explicó que los atacantes parecían conocer cada detalle de su vida. “Tanto esta persona como el segundo sujeto sabían todo de mí, me decían ‘vos, la abuela de los videos, la que canta y cocina y hace poesías’” .

Incluso le mostraron su propio perfil en el celular. “El sujeto número 2 me mostró mi cuenta de Instagram donde tenía una foto con un collar dorado, y me decía que se lo entregue. Le dije que no valía nada pero que lo llevaba a donde estaba”.

Durante el asalto, le robaron dinero en efectivo, euros, documentación y accedieron a su cuenta bancaria desde su celular. Pero lo que más la marcó fueron las amenazas. “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad” , sostuvo.

Antes de escapar, los delincuentes la ataron de pies y manos. Mancini recordó que no escuchó motores ni ruidos que le permitieran saber cómo huyeron. “No escuché ruido de moto ni nada por el estilo así que asumo que se fueron en algún auto”, relató.

La madrugada en la que logró liberarse

Atada y sola, esperó durante horas hasta poder soltarse. “Alrededor de las 6 horas me saqué la atadura de las manos y empecé a caminar despacio para no caerme ya que estaba atada de pies y logré llegar hasta las barandas que tengo en el pasillo, con eso me ayudé y llegué hasta mi dormitorio donde estaba el teléfono fijo”.

La investigación determinó que el asalto habría sido coordinado por integrantes de la denominada Banda del Millón, quienes dirigían los robos en tiempo real desde la cárcel. Para la influencer, conocida como @moni.datadeabuela, la explicación está en sus redes. “Sabían todo por tener mi Instagram abierto, sabían todo de mí y mis movimientos”.