El tren Sarmiento no funcionará el fin de semana por obras de señalamiento + Seguir en









El servicio del transporte tendrá un cronograma diferente desde el sábado hasta el martes 17.

Este fin de semana largo no funcionará el tren Sarmiento.

El servicio del tren Sarmiento abarcará una interrupción durante este fin de semana largo. A través de un comunicado, Trenes Argentinos detalló que “por obras, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento no prestará servicio el sábado 14 y el domingo 15 de febrero; y circulará limitado entre Haedo y Moreno, del lunes 16 hasta el martes 17 de febrero a las 18”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas medidas se toman ante la necesidad de ejecutar tareas imprescindibles para la modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa de la línea. Se llevará a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional para avanzar con la renovación integral del tendido y del señalamiento entre Villa Luro y Liniers.

No funcionará el tren Sarmiento: los detalles De este modo, se avanzará con trabajos en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca (entre Caballito y Flores) y de Yrigoyen (entre Villa Luro y Liniers), donde se realizarán adecuaciones en zona de vías.

Otra de las áreas intervenidas será la estación Once, donde personal de Trenes Argentinos llevará adelante tareas de renovación del tendido ferroviario. Estos trabajos buscan mejorar las condiciones de operación en una de las terminales más transitadas del sistema.

No obstante, se informó que las tareas podrían suspenderse dependiendo de las condiciones climáticas durante el fin de semana. En caso de lluvias, tormentas o fenómenos adversos, las obras podrían reprogramarse hasta nuevo aviso. Esto significa que, los pasajeros podrán consultar novedades en la página oficial o en la app de Trenes Argentinos.

Temas Trenes

obras