El experimento más loco del mundo: la NASA, Carl Sagan, un delfín enamorado y consumo de LSD

¿Por qué en 1960? El estudio se dio en esta época porque la investigación sobre la inteligencia animal se encontraba en pleno crecimiento.

En consecuencia, los científicos estaban expectantes e intrigados por la posibilidad de comunicarse con otras especies y comprender mejor su comportamiento.

delfín 2.webp

Fue el propio John Lilly, un médico y científico, quien se destacó por sus estudios sobre la comunicación con los delfines. No obstante, para ese momento Lilly ya tenía un pasado polémico sobre sus prácticas en experimentación con animales, precisa el sitio Ciencias de Bolsillo.

Además, Carl Sagan y Frank Drake, astrónomos y científicos respetados (los dos ya en el proyecto SETI), no dudaron y se interesaron por el trabajo de Lilly, por lo que inmediatamente se involucraron en el proyecto del delfín Peter como consultores científicos.

La aparición de la entrenadora

El experimento había conseguido financiamiento de la NASA, por lo que todo corría con buen curso. Entonces, los profesionales no dudaron en seguir incorporando gente. Por tal motivo fue que iniciaron la búsqueda de alguien para la labor de maestra de Peter, y fue así como entró a formar parte del experimento Margaret Howe Lovatt.

La mujer, de unos 20 años, trabajaba en un hotel cercano y se presentó como voluntaria. Por cosas del destino, desde pequeña había crecido amando los animales así que era algo así como una oportunidad de oro.

Pasando horas y horas junto al delfín, Margaret creó un ambiente ideal para que Peter aprendiera a vocalizar y comprender inglés.

Después de un intenso trabajo, el delfín comenzó a responder positivamente a sus intentos de enseñarle nuevos sonidos y palabras. Fue así como la pareja humano-delfín se convirtió en un ejemplo fascinante de la capacidad de establecer comunicación inter-especies.

De todos modos, hubo un momento en el que todo se salió de control, ya que debido a la importante cantidad de horas que pasaban juntos, Lovatt tuvo que masturbar al delfín con la intención de aliviar su necesidad sexual y que de ese modo pueda mantener su concentración en el experimento, dado que el delfín comenzó a tener ciertas actitudes “afectivas” no tan inocentes con la mujer.

“No me sentía incómoda con ello, mientras no fuera brusco. Simplemente era parte de lo que pasaba, como un picor: tan sólo líbrate de él, ráscate y prosigue. Y así es como funcionaba. No era privado. La gente podía observarlo“, relató Margaret en una entrevista consignada a The Guardian.

Un experimento que no tuvo un final feliz

John Lilly, al ver que no había evolución del delfín, comenzó a suministrarle LSD, algo que a su entrenadora le molestó, lo que provocó que Lilly desistiera de continuar con el proyecto y se rompiera el contrato con la NASA.