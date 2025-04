El exvocero del Papa lo definió como "un provocador" que "jugó a fondo para producir un gran cambio en la Iglesia"

Embed

"A veces no lo supimos leer. Yo soy el primero en decir que a veces no lo entendíamos cuando hacía alguna cosa. Él era un provocador, de ir siempre fondo, como fue a fondo el domingo pasado, cuando salió con el papamóvil a pesar de no tener la fuerza. Desgastó su vida por la Iglesia y por cada una de las personas. Y jugó a fondo para producir un gran cambio. Creo que eso no va a poder tener una vuelta atrás", agregó Dabusti.