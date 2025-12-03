Agendalos desde ahora: el calendario de feriados del 2026 + Seguir en









El 2026 aún no llega, pero ya se sabe que días serán los que les permitirán descansar a millones de argentinos.

El nuevo año que se avecina traerá muchas novedades que aliviarán las jornadas de todos los argentinos. Freepik

Con la llegada del 2026, lo primero que harán todos al volver de vacaciones o quienes no hayan tenido esa suerte es mirar el próximo feriado en el calendario. Por esto, es importante conocer cuáles serán los días no laborables obligatorios que tendrán los argentinos desde el próximo mes.

Si bien a diciembre le quedan algunos asuetos, es importante tener en cuenta que el año que viene arrancará con una jornada de descanso para todos. Pero también los 365 días que lo conformarán tienen grandes novedades que todos observarán de reojo.

Feriados El 2026 tendrá varios feriados necesarios para los trabajadores y estudiantes. Pixabay Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Estos son los feriados inamovibles y trasladables que tendrá el 2026, confirmados por el Gobierno nacional mediante el Decreto 614/2025, firmado por el Poder Ejecutivo. Este listado es tentativo, ya que algunos están sujetos a modificaciones, debido a que pueden ser cambiados de fecha para poder aprovecharlos mejor o ayudar a tener un día libre con fines turísticos.

Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero : Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Semana Santa.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

