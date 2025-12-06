Una escapada diferente cerca de Buenos Aires que sorprende con su playa y su tranquilidad + Seguir en









Ideal para una escapada rápida o un fin de semana largo, este lugar sorprende por la paz que transmite y su cercanía al río.

Este lugar es ideal para los fines de semana largos o escapadas rápidas. Gualeguaychu.tur.ar

El turismo no siempre cuenta con el tiempo necesario para viajar grandes tramos en búsqueda de los lugares más populares para refrescarse en este verano de altas temperaturas. Es normal que, ante la falta de días libres, las opciones sean cercanas y la gente de Buenos Aires tenga el sitio ideal para ese tipo de salidas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pocas horas de la capital, este rincón es una alternativa distinta que ofrece bastantes actividades para tener un fin de semana ocupado con todo lo que propone. Además, la tranquilidad le da un plus para quienes buscan salir del ruido de la ciudad y relajarse en la naturaleza.

Balneario Punta Norte de Gualeguaychú Angelini Propiedades Las playas de este lugar son ideales para refrescarse en familia y pasar un día agradable. Angelini Propiedades Dónde se ubica Balneario Punta Norte de Gualeguaychú Punta Norte se ubica en Entre Ríos, a pocos kilómetros del centro de Gualeguaychú y a la vera del arroyo Gualeyán. Está en la zona norte de la ciudad, en un sector rodeado de vegetación ribereña y un ambiente natural que se mantiene poco intervenido. La ubicación permite disfrutar del paisaje costero sin alejarse demasiado de los servicios urbanos.

Qué se puede hacer en Balneario Punta Norte de Gualeguaychú Punta Norte es una playa sobre el arroyo Gualeyán donde los visitantes pasan el día entre la arena y el agua. Es uno de los balnearios más tranquilos de la zona y suele recibir a quienes buscan un espacio amplio para descansar cerca de Gualeguaychú. El lugar funciona como punto de encuentro para disfrutar del entorno natural y pasar varias horas al aire libre.

Además de la playa, se ofrecen actividades náuticas que forman parte de la propuesta del balneario. Entre las opciones disponibles están los paseos en catamarán y el alquiler de pequeñas embarcaciones para recorrer el río, una alternativa distinta para quienes quieren sumar algo más que el clásico día de playa. Estas actividades funcionan durante la temporada y dependen del nivel del agua y de las condiciones climáticas.

El predio cuenta con un camping habilitado, lo que permite quedarse más de un día y aprovechar el entorno de forma más completa. Dispone de servicios básicos como proveeduría y sanitarios, por lo que muchos visitantes lo eligen para extender la visita, armar carpa y disfrutar de la zona hasta el atardecer o incluso durante la noche. Cómo ir hasta Balneario Punta Norte de Gualeguaychú Desde Buenos Aires, la forma más directa es tomar la Ruta Nacional 9, continuar por la Ruta Provincial 6 y enlazar con la Ruta Nacional 12. Una vez en Victoria o a la altura del complejo Zárate Brazo Largo, se sigue rumbo a Ceibas y se empalma con la Ruta Nacional 14. Después de avanzar en dirección a Gualeguaychú, se accede a la Ruta Provincial 20, que conduce hacia la zona norte de la ciudad. Desde allí solo restan algunos minutos para llegar al balneario. Todo el trayecto está asfaltado y permite un viaje ágil, ideal para planificar una escapada de día.

Temas Feriados