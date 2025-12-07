SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de diciembre 2025 - 07:30

El feriado previo a Nochebuena que te dará el tiempo necesario para organizarte en Navidad

Esta jornada te da un respiro ideal para organizar compras y preparativos sin el ritmo acelerado típico de fin de año.

Un día extra de descanso te ayudará a organizarte de cara a la recta final del año.

Pixabay

La agenda de feriados influye en la planificación familiar, laboral y comercial, sobre todo cuando coincide con fechas de alto movimiento como Navidad. Cada jornada extra libre se transforma en una oportunidad para ordenar compras, viajes y celebraciones sin la presión habitual de fin de año.

En ese contexto, el 23 de diciembre aparece como un día clave para quienes buscan más margen antes de Nochebuena, gracias a su incorporación dentro del calendario de descansos locales.

Informate más
christmas-3809544_1280
La cercanía entre los feriados de diciembre y las celebraciones navideñas ofrece una pausa estratégica que permite organizar compras, viajes y reuniones con mayor tranquilidad.

Por qué es feriado el 23 de diciembre de 2025

El 23 de diciembre figura en el listado oficial de feriados locales debido al aniversario fundacional de Vieytes, localidad del partido de Magdalena, y de Las Marianas, en Navarro. Ambas celebraciones integran la nómina provincial vigente para diciembre de 2025.

Al tratarse de fechas conmemorativas reconocidas por la provincia de Buenos Aires, estas comunidades acceden a un día no laborable que coincide justo antes de las festividades navideñas. Esto habilita a residentes y visitantes a disponer de más tiempo para organizar reuniones, compras y traslados sin contratiempos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 se diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

