Miles podrán aprovecharlos: los feriados de Buenos Aires que le quedan a junio 2026

Varias localidades de la Provincia van a gozar de fechas especiales antes de que termine el sexto mes del año.

Aunque muchos no estén al tanto, junio 2026 todavía guarda algunos feriados extra para quienes viven o trabajan en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires . Si bien estas fechas especiales no van a tener impacto en todo el territorio argentino, varias localidades contarán con sus propios días libres antes de que llegue julio.

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Estas disposiciones corresponden a celebraciones históricas y religiosas que forman parte de la identidad de cada comunidad. Entre los aniversarios fundacionales y las festividades patronales, cientos de vecinos van a poder disfrutar de un último descanso antes de que arranque la segunda mitad del año.

A pesar de que ya no quedan feriados nacionales en este mes, a la recta final de junio todavía le quedan varios días no laborables en diferentes municipios bonaerenses. Esto se debe a las celebraciones locales que reconocen los hechos históricos o las tradiciones religiosas más importantes de cada distrito.

Por un lado, los aniversarios fundacionales recuerdan el nacimiento oficial de una ciudad o partido y hoy en día son fechas destinadas a darle valor la historia, la cultura y el crecimiento institucional de cada lugar.

Por su parte, las fiestas patronales se deben a la tradición católica y homenajean al santo o la virgen protectora de una comunidad. Además de las ceremonias religiosas, suelen incluir ferias gastronómicas, espectáculos artísticos y actividades recreativas.

Estos son los días especiales que todavía quedan durante junio 2026:

22 de junio: Ayacucho celebra el 160° aniversario fundacional de la ciudad. La localidad fue creada en 1866 por José Zoilo Miguens y organiza actos oficiales, desfiles y propuestas culturales.

Ayacucho celebra el 160° aniversario fundacional de la ciudad. La localidad fue creada en 1866 por José Zoilo Miguens y organiza actos oficiales, desfiles y propuestas culturales. 24 de junio: Berisso conmemora su aniversario fundacional.

Berisso conmemora su aniversario fundacional. 24 de junio: Roque Pérez también celebra su aniversario fundacional.

Roque Pérez también celebra su aniversario fundacional. 24 de junio: Florencio Varela llevará a cabo su tradicional fiesta patronal.

Florencio Varela llevará a cabo su tradicional fiesta patronal. 24 de junio: Quenumá, localidad perteneciente al partido de Salliqueló, celebra su fiesta patronal.

Quenumá, localidad perteneciente al partido de Salliqueló, celebra su fiesta patronal. 24 de junio: Lima, localidad del partido de Zárate, festeja un nuevo aniversario fundacional.

Lima, localidad del partido de Zárate, festeja un nuevo aniversario fundacional. 25 de junio: Mercedes conmemora su aniversario fundacional.

Mercedes conmemora su aniversario fundacional. 29 de junio: Capitán Sarmiento celebra un nuevo aniversario fundacional.

Capitán Sarmiento celebra un nuevo aniversario fundacional. 29 de junio: Martínez de Hoz, localidad del partido de Lincoln, tendrá su aniversario fundacional.

Este tipo de celebraciones suelen convertirse en un punto de encuentro para los vecinos de cada pueblo. Las autoridades locales acostumbran a organizar desfiles cívicos, muestras de artesanos, actividades deportivas y propuestas gastronómicas que también ayudan a impulsar la economía local. Además de ser momentos festivos, estas fechas permiten fortalecer el sentido de pertenencia y transmitir la historia de cada distrito a las nuevas generaciones.

Feriado Varias localidades van a gozar de feriados únicos. Magnific

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables